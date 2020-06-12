Evrim ve Nisa gözyaşlarına boğuldu! Berkan, Barış ve Yasin arasında tansiyon yükseldi! Survivor'da bu akşam neler olacak?

Yasin Öyle bir kitledin ki abi bir şey yapamadım o an. Aslında pozitif ve şakacı bir insanım ama Survivor şartları yavaş yavaş sınırlarımı zorlamaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır Acun medyanın içinde olan bir insanım. Survivor dışarıdan göründüğü gibi değil, psikolojik durumları ve açlığı dibine kadar yaşadığın bir yarışma. 20.5 kilo verdim iki ayda bunu kim vermiş.