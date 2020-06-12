Evrim ve Nisa gözyaşlarına boğuldu! Berkan, Barış ve Yasin arasında tansiyon yükseldi! Survivor'da bu akşam neler olacak?
Mavi ve kırmızı takımın çeyrek finale kalabilmek için kıyasıya mücadele ettiği Suvivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cemal Can ve Ardahan'ın kaptanlığındaki takımlar bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Fragmanda en çok dikkat çeken Evrim ve Nisa'nın gözyaşları oldu. Yasin'in oyun sonrası Barış'a laf atmadı tansiyonu bir kez daha yükseltti. Öte yandan Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, yarışmacıları görüntülü aradı. İŞte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar...
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Survivor'ın finaline sayılı günler kaldı. Ardahan, Evrim, Yasin, Sercan , Elif, Cemal Can, Berkan, Barış ve Nisa bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya gelecek. Survivor 2020'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gözyaşları ve yükselen tansiyon dikkat çekti.
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Oyun sırasında oldukça zorlanan Evrim gözyaşlarına boğuldu. Mental yorgunluğu dikkatlerden kaçmayan Evrim, uzun süre sakinleşemedi...
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Daha önce birçok kez yorulduğunu dile getiren Nisa da ödül oyunu sırasında ağlama krizine girdi.
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Oyunu kaybeden Barış, sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Bench'e gittiği sırada Barış'a laf atan Yasin, tansiyonun bir kez daha yükselmesine neden oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, dün Instagram sayfası üzerinden yarışmacılarla sohbet etti. Barış, Berkan, Cemal Can, Nisa, Evrim, Yasin, Sercan, Elif ve Ardahan'a tek tek 'Survivor'dan sonra ne yapacaksınız?' diye soran ünlü sunucu zaman zaman gülme krizine girdi.
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Barış
Yeni takımlar çok güzel oldu. Nisa ile aynı takımda olmak çok eğlenceli. Cemal Can takım kaptanımız önerilerde bulunuyor. İçimde kalan tek bir şey var. Basketbol maçını yeniden yapmak istiyorum kesinlikle. Bütün ekip üzerimize titriyor bir sorun olduğunda herkes elinden geleni yapıyor.
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Evrim
Bundan sonra farklı olarak sadece müsrif olmayacağım. Gerçekten artık müsrif olmayacağım. Ailemle daha fazla vakit geçireceğim. Değiştireceğim çok bir şey yok açıkcası. Annemin sesini özledim. Annemi aradığımda onun sesindeki titremeyi öyle bir hissettim ki, çok güzel bir duyguydu. Anneme verdiğim sözü tutacağım. Onu Fransa'ya götüreceğim. O sözümü tutacağım.
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Cemal Can
Ben kaptanlığa çok alıştım. Sorumluluk hissettim ilk başta ama sonra alıştım. Bundan sonra her şeyin değerini bin kat daha anlamış olduk. Özellikle zaman kavramının degerli olduğunu anladık. Normal hayatımızda sivil hayat diye söylediğimiz hayatta her anımı dolu dolu geçirmek istiyorum.
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Nisa
Cemal Can'ı motive ediyorum. Gelecek oyunlardan korkmaya başladım. Normal hayatta küsme huyum hiç yok. En çok annemi kardeşimi özledim. Eşyalarımı fazla çalmıyormuş. Buna sevindim.
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Yasin
Öyle bir kitledin ki abi bir şey yapamadım o an. Aslında pozitif ve şakacı bir insanım ama Survivor şartları yavaş yavaş sınırlarımı zorlamaya başladı. Yaklaşık 1 yıldır Acun medyanın içinde olan bir insanım. Survivor dışarıdan göründüğü gibi değil, psikolojik durumları ve açlığı dibine kadar yaşadığın bir yarışma. 20.5 kilo verdim iki ayda bunu kim vermiş.
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Berkan
Son düzlükteyim, kendimi çok iyi hissediyorum duygusal olarak iniş çıkkış yaşadım ama bu takım değşikliği bana iyi geldi. Keyfimiz yerinde mental olarak çok hazır hissediyorum. Bundan sonra her sabah bildiğim tek bir şey varsa, o yediğimiz tek bir pirinç tanesi bizim için çok değerli, israf etmeyeceğiz, kedime daha çok yemek vereceğim.
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Sercan
Hayatımın dönüm noktası diyebilirim burası için. Survivor'a katıldığım için çok mutluyum. Bundan sonra anı yaşayacağım, sevdiklerimin değerini bileceğim. Burada anı yaşamayı ve anın kıymetini öğrendim. Yemeğin değerini de anladım, bir pirinç tanesinin bile değerini anladım. Daha heyecanlı ve keyifli hissediyorum yeni takımımda.
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Elif
Yeni takımımla çok iyiyim. 4 aylık süre boyunca rakiptik, çok farklı bir enerji. Güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Oyunlara bir an önce başlamak istiyorum.
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Ardahan
Bundan sonra buraya gelmeden önce insanların üzerinde güzel bir hikaye bırakmak istiyordum. Sizlerin sayesinde buna ulaştım, bir çizgide ilerlemek istedim. Sevdiklerimin her anında yanlarında olmak istiyorum bundan sonra. Çıktığım zaman bütün insanlara ulaşmak ve yardımcı olmak istiyorum. Çıktığımda bütün dünyayı dolaşmak istiyorum.
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Karşı takım ile ödül oyunu için mücadele eden Evrim, istediği atışları yapamayınca gözyaşlarına boğuldu. Evrim'i yeni takım arkadaşı Elif teselli etti.
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Survivor'da dün akşam Evrim'in gözyaşları geceye damga vurdu.