Evrenin en detaylı 3 boyutlu haritası üretildi

Bilim dünyası, son yılların en iddialı uzay çalışmalarından birini tamamladı. Karanlık enerji gizemini çözmek için başlatılan dev proje kapsamında, şimdiye kadar oluşturulan en büyük ve en ayrıntılı 3 boyutlu evren haritası ortaya çıkarıldı. Beş yıl süren çalışmanın sonunda milyonlarca galaksi ve yıldızın yeri, hareketi ve bazı temel özellikleri tek bir dev kozmik haritada bir araya getirildi.

ABD merkezli Dark Energy Spectroscopic Instrument yani DESI tarafından hazırlanan bu harita, yalnızca gökyüzüne bakmanın çok ötesine geçiyor.