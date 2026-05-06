Evrenin en detaylı 3 boyutlu haritası üretildi

Sonuçta ortaya, Dünya’nın çevresindeki kozmik yapıyı şimdiye kadar görülmemiş ayrıntı düzeyinde gösteren bir 3 boyutlu harita çıktı.
Elbette harita tamamen kusursuz değil. Samanyolu’nun yoğun ve kalın yapısı, gökyüzünün bazı bölgelerinde daha uzaktaki ışığı perdelediği için bu alanlar taramanın dışında kaldı. Yine de geriye kalan bölüm, bilim insanlarının evrenin büyük ölçekli yapısını anlaması için eşi görülmemiş bir kaynak olarak görülüyor.
Projede dünya genelinde 70 kurumdan 900’den fazla bilim insanı görev aldı. Bu da DESI’yi sadece teknik açıdan değil, uluslararası bilim işbirliği bakımından da dikkat çekici bir başarı hikayesine dönüştürüyor.