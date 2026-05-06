Evrenin en detaylı 3 boyutlu haritası üretildi

#Uzay#Evren#Karanlık Enerji
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 08:39

Bilim insanları, 5 yıl süren dev çalışmanın sonunda şimdiye kadarki en büyük ve en ayrıntılı 3 boyutlu evren haritasını tamamladı. 47 milyondan fazla galaksi ve 20 milyon yıldızı içeren bu dev veri seti, karanlık enerjinin sanıldığı gibi sabit olup olmadığını anlamak için yeni bir dönemin kapısını araladı.