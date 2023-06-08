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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || Evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları neler??

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 13:27

Evlilik kredisi son durum bilgileri yeni evlenecek olan çiftler tarafından araştırılıyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere 150 bin evlilik kredisi müjdesini vermişti. Seçimin ardından faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, evlilik kredisi başvuru şartları neler, başvuruları ne zaman başlayacak? Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? İşte 150 bin evlilik kredisi başvuru detayları...

1/5EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || Evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları neler

Evlilik kredisi şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Evlilik kredisi başvuru detayları yeni evlenecek çiftler tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuruları ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi son durum...

2/5FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.

3/5EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

4/5FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI OLACAK MI

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

5/5EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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