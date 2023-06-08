EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || Evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi şartları neler??

Evlilik kredisi şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Evlilik kredisi başvuru detayları yeni evlenecek çiftler tarafından gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuruları ne zaman başlayacak? Evlilik kredisi yaş sınırı var mı? İşte, evlilik kredisi son durum...