Evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar

Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.Hangi konularda anlaşamadıklarını bilmiyorum ama umarım çift, oğulları Eren’in hatırına bir kez daha ilişkilerini gözden geçirip evliliklerini sürdürmeyi seçer.