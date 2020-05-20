Evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar

Uzmanların dediği gibi, karantina süreci evlilikleri bir tür sınava sokuyor.Aldığım duyumlara göre, Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyormuş.
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2012 yılında Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift hakkında daha önce de bu yönde duyumlar almıştım. Yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelen, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde de gergin günler yaşıyormuş.
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Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren’le birlikte vakit geçiriyor.
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Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.Hangi konularda anlaşamadıklarını bilmiyorum ama umarım çift, oğulları Eren’in hatırına bir kez daha ilişkilerini gözden geçirip evliliklerini sürdürmeyi seçer.