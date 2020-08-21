Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Pia Hakko ve Kerim Yeşil'den kötü haber!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, 4 sene önce hayatını Kerim Yeşil’le birleştirmişti.Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan törenin ardından Four Seasons Bosphorus Hotel’de muhteşem bir düğünle evlenen çift, ardından aileleri ve yakın dostlarıyla Mikonos’a geçmişti. Mikonos’ta dillere destan bir düğün eğlencesi yapan Pia Hakko-Kerim Yeşil’in düğünü uzun süre konuşulmuştu.Ne yazık ki çiftin mutluluğuna gölge düşmüş. Söylenenlere göre Pia Hakko ve Kerim Yeşil ayrılığın eşiğine gelmiş.Evliliklerini sürdürmelerini isteyen aileleri çifti ikna etmek için çok uğraşsa da, özellikle Pia Hakko’nun boşanmakta kararlı olduğu söyleniyor.