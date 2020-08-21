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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 07:43 |  

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Pia Hakko ve Kerim Yeşil'den kötü haber!

4 yıl önce evlenen Pia Hakko ve Kerim Yeşil’in mutluluklarına gölge düştü. Çift boşanma kararı aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun Bettina Machler ile evliğinden olan kızı Pia Hakko, 4 sene önce hayatını Kerim Yeşil’le birleştirmişti.

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Neve Şalom Sinagogu’nda yapılan törenin ardından Four Seasons Bosphorus Hotel’de muhteşem bir düğünle evlenen çift, ardından aileleri ve yakın dostlarıyla Mikonos’a geçmişti.

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Mikonos’ta dillere destan bir düğün eğlencesi yapan Pia Hakko-Kerim Yeşil’in düğünü uzun süre konuşulmuştu.

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Ne yazık ki çiftin mutluluğuna gölge düşmüş. Söylenenlere göre Pia Hakko ve Kerim Yeşil ayrılığın eşiğine gelmiş.

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Evliliklerini sürdürmelerini isteyen aileleri çifti ikna etmek için çok uğraşsa da, özellikle Pia Hakko’nun boşanmakta kararlı olduğu söyleniyor.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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