Evlilik yıldönümü sözleri 2021 - Resimli, komik, kısa, uzun ve anlamlı eşe evlilik yıldönümü için sözler
Evlilik yıldönümü, çiftler için oldukça önemlidir. Her yıl kutlanan bu özel gün için en güzel evlilik yıldönümü sözleri de araştırılıyor. Bu özel günle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlamlı evlilik yıldönümü sözleri ile ifade edebilirsiniz. İşte resimli, komik, kısa, uzun ve anlamlı eşe evlilik yıldönümü için sözler...
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1
Evlilik yıldönümünde, eşinize göndereceğiniz mesaj da özel olmalı. Eşinize karşı duygu ve hislerinizi birbirinden güzel ve özel sözlerle ifade edebilirsiniz. İşte evlilik yıldönümü sözleri 2021...
2
Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın.
3
Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler... Seni seviyorum.
4
Bu kutlu anlarında solumayı bile unutuyorum; sanki ölümsüzlüğü tutuyorum! Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle.
5
Hayatıma kattığın her yeni güzellik, her yeni gülümseme ve her yeni mutluluk için teşekkür ederim. Hep yanımda, en yakınımda kal. Sen hayattaki en değerli varlığım, en güzel yanımsın. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun.
6
Sana her baktığımda, bir elmanın yarısı gibi eksik yönlerimi tamamlayabildiğini görüyorum. Bu yüzden hayatımın aşkı olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece yıl dönümümüzde değil, seni her zaman ve sonsuza dek seveceğim!
7
Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile...
8
Sevmeyi seninle öğrendim. Seninle geçirdiğim her yıl mutluluğum katlanarak arttı. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum.
9
Her gün yüzümde kocaman bir gülümseme ile uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar ‘evet’ dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun!
10
Sevgi, rüzgârla savrulan tohumların düştüğü yerde açan bir çiçektir.
11
Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim.
12
Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.
13
Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler. İyi ki evlenmişiz karıcığım. Bugün, yarın ve sonsuza dek, kendim kadar seni de seviyorum.
14
Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle...
15
Bu dünyada en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir ve ben bu dünyanın en mutlu kişisiyim. İyi ki varsın, nice yıllarımız olsun sevgilim…
16
Geride bıraktığımız onca yılda her daim yanımda var olarak hayatımı güzelleştirdiğin ve desteğini hiçbir zaman eksik etmediğin için sonsuz teşekkür borçluyum sana.
17
Yanımda olduğun her an çok mutlu oluyorum. Bu mutluluğu seninle paylaşmak, mutlulukların en güzeli. Seni çok seviyorum aşkım. Nice mutlu yıl dönümlerini de umarım birlikte geçiririz.
18
Bir yaşam boyu birbirinizi sevmeniz ve hep neşe içinde, huzurlu bir hayat sürmeniz dileğimle. Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.
19
Yıllar geçse de aşkımız ilk günkü gibi. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için binlerce teşekkürler hayatım.
20
Sevgimden, güvenimden ve aşkımdan her zaman emin ol. Yıllar geçse de bu duygularım asla değişmeyecek. Nice mutlu yıl dönümlerine...