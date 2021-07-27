Evlilik yıldönümü sözleri 2021 - Resimli, komik, kısa, uzun ve anlamlı eşe evlilik yıldönümü için sözler

Her gün yüzümde kocaman bir gülümseme ile uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar ‘evet’ dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun!