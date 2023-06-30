×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? İşte son durum...

Güncelleme Tarihi:

#Evlilik Kredisi#Evlilik Kredisi Başvurusu#Evlilik Kredisi Şartları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 11:52

Evlilik kredisi başvurusu araştırılmaya devam ediyor. Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz Evlilik Kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, ne zaman başlayacak? 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı? İşte evlilik kredisi son durum gelişmeleri...

1/4Evlilik kredisi başvurusu başladı mı 150 bin faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, yaş sınırı var mı İşte son durum...

Evlilik kredisi şartları neler ve ne zaman verilecek, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi yeni evleneceklere kolaylık sağlayacak. Seçim öncesi açıklanan 150 bin faizsiz evlilik kredisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte evlilik kredisi veren bankalar ile ilgili detaylar...

2/4FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.

3/4EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

4/4EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Evlilik Kredisi#Evlilik Kredisi Başvurusu#Evlilik Kredisi Şartları