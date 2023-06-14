EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || Faizsiz 150 bin evlilik kredisi şartları neler, ne zaman başlıyor?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, ŞARTLARI NELER?

Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.