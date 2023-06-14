EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || Faizsiz 150 bin evlilik kredisi şartları neler, ne zaman başlıyor?

Evlilik kredisi şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi için pek çok vatandaş, Haziran ayı ile birlikte düğün mevsimine girilirken internet üzerinden araştırmalarına başladı. Seçim öncesi açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Peki, Evlilik kredisi şartları belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler