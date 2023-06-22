EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU 2023 || 150 bin Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

Evlilik kredisi şartları neler ve ne zaman verilecek, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Faizsiz evlilik kredisi yeni evleneceklere kolaylık sağlayacak. Seçim öncesi açıklanan 150 bin faizsiz evlilik kredisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? İşte evlilik kredisi veren bankalar ile ilgili detaylar...