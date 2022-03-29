Evlilik Hakkında Her Şey'in Hande'si Naz Elmas kimdir?

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.



2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.



2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.



2014 yılında çekilen Stajyer Mafya filminde oynadı. 2014 sonbaharında TRT 1'de yayınlanan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer almıştır.