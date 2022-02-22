Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım öldü mü? Yiğit Kirazcı diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Yiğit Kirazcı’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey’in yeni bölüm fragmanında Azra, ‘Yıldırım cevap versene ne oluyor orda?’ sorusunun ardından ağlıyor.
Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanında Yıldırım Azra ile konuşmaya çalışıyor. Yıldırım, ‘Ben senin için ölüyorum Azra, ben sensiz yaşayamam!’ diyor. Azra, ‘Bunu daha önce düşünecektin!’ yanıtını veriyor.
Fragman Azra’nın, ‘Yıldırım cevap versene ne oluyor orda?’ sorusunun ardından ağlaması ile son buluyor.
Birsen Altuntaş daha önce yaptığı açıklamada ‘The Split dizisinden uyarlanan dizide zaman atlaması yaşanacak. Bu nedenle diziden ayrılıklar olacak. Projenin başarılı performansıyla beğeni toplayan başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı’nın hikâyedeki rolünün de bittiği öğrenildi. Kirazcı önümüzdeki bölümlerde sevilen diziden ayrılacak.’ demişti.
Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım’ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe’ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe’ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk’un iflasında Bora’nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora’nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan’a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra’ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım’a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra’yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…