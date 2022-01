Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta pek çok dizinin yeni bölümünün yayın saatinde ekranlarda olmaması, bu hafta olup olmayacağı araştırmalarının artmasına yol açtı. En çok merak edilenlerden biri de oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oldu. Bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı...