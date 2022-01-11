Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey konu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Aşk, dram ve heyecanın bir arada olduğu Evlilik Hakkında Her ŞEy yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Yeni yıl haftasında yeni bölümleri yayınlanmayan diziler bu hafta Fox Tv ekranlarında olacak mı, Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...
Geçtiğimiz hafta pek çok dizinin yeni bölümünün yayın saatinde ekranlarda olmaması, bu hafta olup olmayacağı araştırmalarının artmasına yol açtı. En çok merak edilenlerden biri de oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oldu. Bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm fragmanı...
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM YOK MU?
Fox TV'de yayınlanan ve başrollerinde Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümün normal şartlarda bu akşam yayınlanması bekleniyordu. En son 14.bölümü ekranlara gelen dizinin yeni bölüm tarihi açıklandı. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizinin bu hafta yeni bölümü olup olmayacağı merak ediliyor. Bu akşam da yeni bölümü yayınlanmayacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 15. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölümü 18 Ocak 2021 tarihinde izleyicilerle buluşacak.