Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu, karakterleri ve oyuncu kadrosu

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde konu olarak Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek