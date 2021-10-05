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Televizyon
Haber Giriş: 05 Ekim 2021 - 21:49 | 

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu, karakterleri ve oyuncu kadrosu

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu, salı akşamı dizinin yayınlanan yeni bölümü ile bir kez daha gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, “Evlilik Hakkında Her Şey”in 3. bölümü 5 Ekim tarihinde izleyici karşısına çıktı. Evlilik ve ilişkilerin kirli düzenini ortaya çıkaracak olan dizide aile, aşk ve sadakat kavramları ön planda yer alacak. Konusu ile dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında ise Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? İşte, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu ve oyuncuları.

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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine topladı. Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’nun uyarladığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizide Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, gibi isimler yer alıyor.

2EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk bulunuyor.

3EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KARAKTERLERİ

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KARAKTERLERİ

Gökçe Bahadır - Azra

Sarp Akkaya - Sergen

Gökçe Eyüboğlu – Sanem

Fırat Altunmeşe - Ural

4

Sumru Yavrucuk – Çolpan

Tülin Ece- Güneş

Yiğit Kirazcı -Yıldırım

5EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde konu olarak Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek

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