Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncuları…
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ’nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX’un yeni dizisi “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinin ilk bölümü 21 Eylül tarihinde ekran macerasına başlamıştı. Salı günleri yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar ilk bölümde netleşti. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncuları kimler? İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncuları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıklarının işleneceği ve bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeleriyle ekranlara geliyor.
2
Azra Günay - GÖKÇE BAHADIR
Azra Günay, İstanbul’un önde gelen üst düzey aile hukuk bürolarından birinin büyük ortaklarındandır ve sansasyonel davalarda çok talep görmektedir. Babası Faruk 25 sene önce bakıcılarıyla birlikte kaçıp ailesini terk etmiş, bir süre sonra da ölüm haberi gelmiştir. Bu olayın Azra üzerindeki etkisi çok sarsıcı olmuştur. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Bugün kendi ailesini kurmuş, Sergen’le 15 yıla yakın süren bir evliliği olan Azra, her şeye sahip görünmektedir. Ancak geçmişinden gelen hayaletler sebebiyle geçmişiyle tekrar yüzleşmek zorunda kalacaktır.
3
Sergen Günay - SARP AKKAYA
Sergen Günay başarılı bir avukat ve akademisyen. İyi bir baba ve özellikle çocuklarına çok bağlı. Azra ile Hukuk fakültesinde tanışıp birlikte olmaya başlamışlar. Sergen ailesine karşı son derece korumacıdır. Dışarıdan bakıldığında hem iş hem özel hayatlarında ideal çift gibi görünürler.Ancak çocuk büyütmenin getirdiği kaçınılmaz baskı, vücudunun gitgide yaşlanması, iş hayatı ve birlikte geçirilen yılların yükü, bir zamanlar sağlam olan ilişkisindeki çatlakları göz önüne sermeye başlar. İyi bir eş olmak, iyi bir baba olmak kadar kolay değildir artık onun için.
4
Yıldırım Şahin - YİĞİT KİRAZCI
Yıldırım Şahin başarılı bir boşanma avukatı. Zeki, karizmatik ve rekabeti seven, hırslı, gençliğinde ise oldukça çapkın bir delikanlıdır. Azra ve Sergen’le hukuk fakültesinden arkadaştırlar. Azra o zamanlarda bile içten içe Yıldırım’dan hoşlansa da babası gibi çekici ve güvenilmez bir adam olduğu için ilişkilerini dostluktan öteye götürmez. Ta ki evlilik günün arifesine kadar. O gün ilk kez birbirlerine aşklarını itiraf etmiş olsalar da Azra daha güvenilir bir adam olarak gördüğü Sergen ile evlenir. Yıldırım da İstanbul’u terk eder. Yurt dışında iyi bir kariyer sahibi olan Yıldırım yıllar sonra şaşırtıcı bir şekilde İstanbul’a dönmeye karar vermiştir. İstanbul’a gelişinin ardında yatan sır yavaş yavaş açığa çıkarken Erman Arsen Hukuk bürosunda Azra ile tekrar bir araya gelmeleri onun tüm hayatını tekrar planlamasına sebep olur.
5
Sanem Cevher - GÖKÇE EYÜBOĞLU
Sanem de aile şirketlerinin avukatlarından biridir, ancak ablasına olan tüm benzerliği bu kadardır. O Azra’nın olmadığı her şeydir – pervasız, hedonistik ve 20’lerinde olduğu gibi şimdi 30’larındayken de nerede akşam orada sabah yaşayan biridir. Son derece özgür ruhlu, zeki ve eşine az rastlanır bir kadındır. Her şeye sahip gibi görünse de eğlence bittikten sonra, o da yapayalnızdır.
6
Güneş Cevher- TÜLİN ECE
Güneş, Azra ve Sanem’in çok sevdikleri küçük kız kardeşleri. Ablaları gibi annesinin yolundan gitmemiş, üniversiteyi yarım bırakıp küçük bir kafe işletmeye başlamıştır. En küçük olduğu için kararları en tolere edilen Cevher kadını odur. Babasını en az tanımış ve ailenin kadınları tarafından büyütülmüş çocuk olan Güneş, Çolpan’ın boşanma sonrası yaşadığı depresif hayatına ve Azra ve Sanem’in zorlu geçen ergenlik yıllarına denk gelmiştir. Bu nedenle de ailenin en saf ve rahat karakteridir.Güneş, erkek arkadaşı Yalın’ın ilişkilerini bir sonraki adıma taşımak istediği bu dönemde, hayattan ne beklediğini sorgulamaya başlar.
7
Çolpan Cevher -SUMRU YAVRUCUK
İstanbul’un en ünlü boşanma avukatlarından biridir ve kayınpederinden kalan Çolpan Cevher Hukuk Bürosunun başındadır. Çolpan çok zeki bir strateji uzmanıdır. Boşanmalar hukuk dünyasının son derece sevimsiz bir ucuyken, cam tavanı yumruklarıyla parçalayarak kariyerinde yükselmiştir. Kendi alanında çığır açmış bir isimdir, ancak bu bakımdan gördüğü büyük saygının bedelini özel hayatıyla öder. 3 kızını tek başına yetiştiren Çolpan, tam bir Demir Leydi’ye dönüşmüştür. Espri anlayışını ve kıvrak zekasını kaybetmemesine rağmen, şirketinin başarısını ve 3 kızının emniyetli hayatlarını sürekli kılmak için, yorulmak bilmeden 7/24 çalışmaktadır.