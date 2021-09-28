Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncuları…

Yıldırım Şahin - YİĞİT KİRAZCI Yıldırım Şahin başarılı bir boşanma avukatı. Zeki, karizmatik ve rekabeti seven, hırslı, gençliğinde ise oldukça çapkın bir delikanlıdır. Azra ve Sergen’le hukuk fakültesinden arkadaştırlar. Azra o zamanlarda bile içten içe Yıldırım’dan hoşlansa da babası gibi çekici ve güvenilmez bir adam olduğu için ilişkilerini dostluktan öteye götürmez. Ta ki evlilik günün arifesine kadar. O gün ilk kez birbirlerine aşklarını itiraf etmiş olsalar da Azra daha güvenilir bir adam olarak gördüğü Sergen ile evlenir. Yıldırım da İstanbul’u terk eder. Yurt dışında iyi bir kariyer sahibi olan Yıldırım yıllar sonra şaşırtıcı bir şekilde İstanbul’a dönmeye karar vermiştir. İstanbul’a gelişinin ardında yatan sır yavaş yavaş açığa çıkarken Erman Arsen Hukuk bürosunda Azra ile tekrar bir araya gelmeleri onun tüm hayatını tekrar planlamasına sebep olur.