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Televizyon
Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 17:41 | 

Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları ve karakterleri

Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları ve karakterleri ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Fox TV’de ekrana gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? İşte diziye dair bilgiler

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Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümleri salı akşamları ekranlara gelecek. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları arasında bulunan Gökçe Bahadır Azra karakterini, Sarp Akkaya Sergen karakterini, Gökçe Eyüboğlu ise Sanem karakterini, Sumru Yavrucuk ise Çolpan karkaterini canlandırıyor.

2EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk bulunuyor.

Gökçe Bahadır - Azra

Sarp Akkaya - Sergen

Gökçe Eyüboğlu – Sanem

Fırat Altunmeşe - Ural

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Sumru Yavrucuk – Çolpan

Tülin Ece- Güneş

Yiğit Kirazcı -Yıldırım

4EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

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