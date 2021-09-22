Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları ve karakterleri

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk bulunuyor.



Gökçe Bahadır - Azra



Sarp Akkaya - Sergen



Gökçe Eyüboğlu – Sanem



Fırat Altunmeşe - Ural