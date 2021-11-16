Evlilik Hakkında Her Şey Koray kimdir? Engin Hepileri, Evlilik Hakkında Her Şey kadrosunda

ENGİN HEPİLERİ KİMDİR? 2005-2009 yılları arasında Akademi Kenter'de tiyatro eğitmenliği yaptı. 1998-2012 yılları arasında Kenter Tiyatrosu’nda sırası ile “Martı”, “Nükte”, “Hep Aşk Vardı”, “Çözüm”, “Sırça Kümes”, “Aşk Çemberi”, “İnishmore’lu Yüzbaşı”, “Kumarbazın Seçimi”, “Anna Karenina”, “Açık Denizde”, “Victoria”, “Cimri”, “Zorla Güzellik”, “Ölümüne” oyunlarında oynadı.



Kenter Tiyatrosu’nda “Kuyruk” ve “Zorla Güzellik” adlı oyunlarını ve Tiyatro 0.2’de de “Bulanık” adlı oyunu yönetti.



2011’de Garaj İstanbul'da “Ve veya Ya da” adlı oyunda, 2012’de “Oda ve Adam” adlı uluslararası projede oynadı.



2014 yılında "Tiyatro.iN"i kuran oyuncu ilk projesi olarak "Katil Joe" oyununu seçti. Oyun toplamda 6 ödül kazandı.



2015 yılında "39 Basamak" oyununda, Tiyatro iN olarak yapımında yer aldı ve oynadı. 2016 yılında "Akciğer" oyununu Tiyatro iN'in bünyesine kattı ve oynadı.



“Kampüsistan”, “Yaprak Dökümü”, “Emret Komutanım” ve “İntikam” başta olmak üzere 16 Tv dizisinde, ''Av Mevsimi'', "Yağmur - Kıyamet Çiçeği", "Çalsın Sazlar", "Bana Adını Sor"un da içinde olduğu 10’un üzerinde Sinema filminde rol aldı.



Engin Hepileri, 2004 Afife Jale Tiyatro ödüllerinden “Yeni Kuşak Özel Ödülü”ne ve 2010 Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nden “Komedi Dalında Yardımcı Rolde En İyi Erkek Ödülü”ne, 2014’te "Katil Joe" oyunuyla Tiyatro Eleştirmenliği Birliği’nin “Yılın Erkek Oyuncusu” ödülüne, 2012’de ‘’Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’’ filmi ile ekip olarak “En İyi Oyuncu” ödülüne, 2014’te yaptığı 3 filmle de Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nden "Ayhan Işık Özel Ödülü"ne layık görülmüştür.



15’in üzerinde reklam filminde oynayan Engin Hepileri seslendirme de yapmaktadır.



Engin Hepileri son olarak “Gülizar” dizisinde “Kartal Söz” karakteriyle rol almıştır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de yer almıştır.