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Evlilik Hakkında Her Şey final iddialarıyla gündemde... Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi, final mi yapacak?

#Evlilik Hakkında Her Şey#Evlilik Hakkında Her Şey Final#Evlilik Hakkında Her Şey Bitiyor Mu

Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi final haberleriyle gündemde. İddialara göre başrol oyuncularından birkaçının ayrılacağı salı günü dizisi kısa bir süre sonra da final yapacak. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi, ne zaman final yapacak?

1/3Evlilik Hakkında Her Şey final iddialarıyla gündemde... Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi, final mi yapacak

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin ekran macerasını sonlandıracağı iddia edildi. İddiaya göre, en son Barış Kılıç’ın katıldığı dizi 22. Bölümüyle final yaparak son kez izleyicilerin karşısına çıkacak.

2/3Evlilik Hakkında Her Şey final iddialarıyla gündemde... Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi, final mi yapacak

TV100'den Birsen Altuntaş daha önce yaptığı açıklamada ‘The Split dizisinden uyarlanan dizide zaman atlaması yaşanacak. Bu nedenle diziden ayrılıklar olacak. Projenin başarılı performansıyla beğeni toplayan başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı’nın hikâyedeki rolünün de bittiği öğrenildi. Kirazcı önümüzdeki bölümlerde sevilen diziden ayrılacak.’ demişti.

3/3SON BÖLÜM ÖZETİ

SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım’ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe’ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe’ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk’un iflasında Bora’nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora’nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan’a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra’ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım’a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra’yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…

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#Evlilik Hakkında Her Şey#Evlilik Hakkında Her Şey Final#Evlilik Hakkında Her Şey Bitiyor Mu