Evlilik Hakkında Her Şey final iddialarıyla gündemde... Evlilik Hakkında Her Şey bitecek mi, final mi yapacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım’ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe’ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe’ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk’un iflasında Bora’nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora’nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan’a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra’ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım’a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra’yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…