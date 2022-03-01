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Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

#Evlilik Hakkında Her Şey#Barış Kılıç#Evlilik Hakkında Her Şey Efe

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncularına Barış Kılıç da dahil oldu. Birçok ünlü dizide rol alan Barış Kılıç, Efe karakterine hayat veriyor. Merak uyandıran karakterlerden biri olan Efe, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler

1/4Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir Barış Kılıç kaç yaşında İşte oynadığı diziler

Barış Kılıç’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe karakterine Barış Kılıç hayat veriyor. Barış Kılıç’ın daha önce oynadığı diziler arasında Yasak Elma, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum ve Lale Devri de yer alıyor.

2/4BARIŞ KILIÇ KİMDİR

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

Barış Kılıç, 1978 doğumlu. Malataya’da dünyaya gelen Barış Kılıç, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya giden ünlü isim, bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizide yer aldı.

2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakterine hayat verd,. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.

3/4BARIŞ KILIÇ’IN OYNADIĞI DİZİLER

BARIŞ KILIÇ’IN OYNADIĞI DİZİLER

Yasak Elma / Kaya / 2019

Kuyu / 2018

Evlat Kokusu / 2017

Oyunbozan / 2016

Güllerin Savaşı / Ömer / 2014

Merhaba Hayat / 2012

Adını Feriha Koydum / Levent / 2011

Lale Devri / 2013

Aynadaki Düşman / 2009

Vazgeç Gönlüm / 2007

Leylan / 2007

Bütün Çocuklarım / 2004

4/4EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY EFE AVCI’NIN HİKAYESİ

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY EFE AVCI’NIN HİKAYESİ

Varlıklı bir aileden gelen, hırslardan arınmış, hayatı iyi yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı bilen, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır. Herkesle hızlı bir şekilde iletişim kurabilen Efe, kadınlarla ilişki kurmak konusunda ayrıca bir yeteneğe sahip bir adamdır. Yakışıklı olduğunun farkında ve gerektiğinde bunu kullanmaktan çekinmez. Onun için hayatla mücadele etmeye çalışmak, öleceğini bildiğin halde yaşama dört elle sarılmak kadar anlamsızdır.

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