Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY EFE AVCI’NIN HİKAYESİ

Varlıklı bir aileden gelen, hırslardan arınmış, hayatı iyi yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı bilen, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır. Herkesle hızlı bir şekilde iletişim kurabilen Efe, kadınlarla ilişki kurmak konusunda ayrıca bir yeteneğe sahip bir adamdır. Yakışıklı olduğunun farkında ve gerektiğinde bunu kullanmaktan çekinmez. Onun için hayatla mücadele etmeye çalışmak, öleceğini bildiğin halde yaşama dört elle sarılmak kadar anlamsızdır.