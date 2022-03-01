Evlilik Hakkında Her Şey Efe kimdir? Barış Kılıç kaç yaşında? İşte oynadığı diziler

Barış Kılıç’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Efe karakterine Barış Kılıç hayat veriyor. Barış Kılıç’ın daha önce oynadığı diziler arasında Yasak Elma, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum ve Lale Devri de yer alıyor.
Barış Kılıç, 1978 doğumlu. Malataya’da dünyaya gelen Barış Kılıç, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika‘ya giden ünlü isim, bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.
Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında “Bütün Çocuklarım” adlı dizide yer aldı.
2011 yılında “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Kaptan Levent karakterine hayat verd,. 2014 yılında “Güllerin Savaşı”nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran‘ın üstlendiği “Seni Seviyorum Adamım” romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.
Yasak Elma / Kaya / 2019
Kuyu / 2018
Evlat Kokusu / 2017
Oyunbozan / 2016
Güllerin Savaşı / Ömer / 2014
Merhaba Hayat / 2012
Adını Feriha Koydum / Levent / 2011
Lale Devri / 2013
Aynadaki Düşman / 2009
Vazgeç Gönlüm / 2007
Leylan / 2007
Bütün Çocuklarım / 2004
Varlıklı bir aileden gelen, hırslardan arınmış, hayatı iyi yaşamayı ve yaşamdan zevk almayı bilen, yetenekli ve oldukça başarılı bir aile hukuku avukatıdır. Herkesle hızlı bir şekilde iletişim kurabilen Efe, kadınlarla ilişki kurmak konusunda ayrıca bir yeteneğe sahip bir adamdır. Yakışıklı olduğunun farkında ve gerektiğinde bunu kullanmaktan çekinmez. Onun için hayatla mücadele etmeye çalışmak, öleceğini bildiğin halde yaşama dört elle sarılmak kadar anlamsızdır.