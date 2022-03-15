Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yeni oyuncuları kimler? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izleyicileri her hafta yeni bölümü bekliyorlar. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizide Azra karakterine Gökçe Bahadır hayat veriyor. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan Barış Kılıç ise Efe karakterini canlandırıyor. Yeni bölüm fragmanında iki yeni ünlü ismin Evlilik Hakkında Her Şey’e dahil olduğu görüldü. İşte merak edilenler
Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk bulunuyor. Diziye dahil olan Barış Kılıç ise Efe karakterini canlandırıyor.
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları arasına Kıvanç Kasabalı ve Müjde Uzman dahil oldu. Ünlü isimler yeni bölümde boşanmak isteyen bir çifte hayat verecekler.
Müjde Uzman, Yasemin karakterine hayat verecek.