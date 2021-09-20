Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncu kadrosu
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Evlilik Hakkında Her Şey her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Fox TV’de yayınlanan olan dizide Gökçe Bahadır Azra karakterine, Sumru Yavrucuk Çolpan karakterine hayat verecek. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte merak edilenler
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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ilk bölümü ile 21 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani gibi isimler bulunuyor. Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ OYUNCULARI
Evlilik Hakkında Her şey dizisi oyuncuları arasında Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk bulunuyor.
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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde konu olarak Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla “Evlilik Hakkında Her Şey”; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…