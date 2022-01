Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman, neden yok? Fox TV yayın akışı: Gözler Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanında!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi yeni bölümleri izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Evlilik Hakkında Her Şey her hafta salı akşamları yayınlanıyor. Yılbaşı tatilinin ardından dizilerin ekrana gelmemesi izleyicilerin merakını artırdı. Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin rol aldığı Evlilik Hakkında Her Şey’in bu akşam olup olmadığı FOX TV yayın akışı ile belli oldu. İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler...



Evlilik Hakkında Her Şey izleyicileri bu akşam yeni bölümün olup olmadığını merak ediyorlar. Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam yayınlanmayacak. Saat 20:00’de Fox TV’de Eski Köye Yeni Adet filmi ekrana gelecek. Dizinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı duyuruldu.