Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey için gözler Fox TV yayın akışında
Evlilik Hakkında Her Şey izleyicileri yeni bölümü araştırmaya başladılar. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimler yer alıyor. 14 Aralık Fox TV yayın akışında Evlilik Hakkında Her Şey’in yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Evlilik Hakkında Her Şey izleyicileri bu akşam dizinin neden yayın akışında yer almadığını merak etmeye başladılar. Fox TV yayın akışında 14 Aralık’ta yeni dizi Mahkum saat 20:00’da yer alıyor. Dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal tarafından yapılan açıklamada Evlilik Hakkında Her Şey’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği duyuruldu. İşte detaylar