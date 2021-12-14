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Televizyon
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 09:38 | 

Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey için gözler Fox TV yayın akışında

Evlilik Hakkında Her Şey izleyicileri yeni bölümü araştırmaya başladılar. Her hafta Salı akşamları ekrana gelen dizinin kadrosunda Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimler yer alıyor. 14 Aralık Fox TV yayın akışında Evlilik Hakkında Her Şey’in yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?

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Evlilik Hakkında Her Şey izleyicileri bu akşam dizinin neden yayın akışında yer almadığını merak etmeye başladılar. Fox TV yayın akışında 14 Aralık’ta yeni dizi Mahkum saat 20:00’da yer alıyor. Dizi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Kanal tarafından yapılan açıklamada Evlilik Hakkında Her Şey’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği duyuruldu. İşte detaylar
2EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM VAR MI

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BU AKŞAM VAR MI?

Evlilik Hakkında Her Şey, sette görülen Covid-19 vakası nedeniyle önümüzdeki hafta yayınlanamayacak. Bir haftalık aranın ardından dizi yine her salı izleyiciyle buluşmaya devam edecek ve 21 Aralık Salı yeni bölümüyle ekranda olacak.
3FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

00:15 Kanunsuz Topraklar

03:00 Kamera Arkası
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