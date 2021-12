Evlilik 3 yıl sürdü!

Best Model birincisi

· Oyuncu Armağan Oğuz’un 2008 Best Model of Türkiye yarışmasında birinci olduğunu biliyor muydunuz? Oğuz, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasında da ikinci seçilmiş.



· Bir dönem Amerika’da yaşayan Oğuz, Hollywood Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almış.