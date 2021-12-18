Evlilik 3 yıl sürdü!

· İstanbul doğumlu olan Oğuz, asker olan babasının görev yeri değişikliği sebebiyle çocukluğunu Diyarbakır’da geçirmiş. İstanbul’a döndüğünde uzun bir süre Diyarbakır şivesiyle konuşmaya devam etmiş.



· Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okumuş. Matematik ve geometri derslerinde üstün başarılı bir öğrenciyken, tarih ve Türkçe derslerinde bir o kadar başarısızmış.



· 20’li yaşlarda Türkçe rap şarkılara müzik yapıyormuş. Bugünlerde ise hobi olarak evde müzik yapmaya devam ediyor.