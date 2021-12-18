Evlilik 3 yıl sürdü!
Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerini araştırdığımız köşemizde bu hafta Aslı Enver, Ece Uslu, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu ve Armağan Oğuz var.
12 yaşında Türkçe öğrendi
· Aslı Enver, 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşamış. Türkiye’ye geldiğinde neredeyse hiç Türkçe bilmiyormuş. Aldığı okuma yazma eğitimleriyle dili öğrenmiş, zamanla bu konuda kendini oldukça geliştirmiş.
· Ünlü oyuncuda disleksi (öğrenme bozukluğu) varmış ve bu nedenle ezber yapmakta çok zorlanıyormuş. Enver azmetmiş ve ezber yeteneğini de geliştirmiş.
· Ünlü oyuncuda disleksi (öğrenme bozukluğu) varmış ve bu nedenle ezber yapmakta çok zorlanıyormuş. Enver azmetmiş ve ezber yeteneğini de geliştirmiş.
· Aslı Enver ev dekorasyonuna çok özen gösterirmiş. Evinde sürekli değişiklik yapmak gibi bir huyu varmış.
· El işi konusunda da hayli başarılı olan oyuncu, çok güzel kanaviçe işler, örgü ve vitray yaparmış.
· Pek çok ünlü kadının aksine, ihtiyaç duymadığı sürece çok fazla kıyafet alışverişine çıkmazmış.
· El işi konusunda da hayli başarılı olan oyuncu, çok güzel kanaviçe işler, örgü ve vitray yaparmış.
· Pek çok ünlü kadının aksine, ihtiyaç duymadığı sürece çok fazla kıyafet alışverişine çıkmazmış.
· Hatırlayanlar olacaktır; Aslı Enver, ilk ve tek evliliğini 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu’yla yapmıştı. 3 yıl süren evlilik, anlaşmalı olarak 2015 yılında son buldu.
En büyük tutkusu çizim yapmak
· Ece Uslu’nun çocukluğundan beri en büyük tutkusu çizim yapmakmış. Önce düşünmeden rastgele çizgiler çizip, çıkan şekilleri varlıklara benzeterek resim yapmak, ünlü oyuncuya terapi gibi geliyormuş.
· Uslu, şehir dışı projelerinde de set aralarında kafasını dağıtmak için bol bol çizim yapıyormuş. Güzel yorumlar alınca da eserlerini sevdiklerine hediye etmeye başlamış.
· Uslu, şehir dışı projelerinde de set aralarında kafasını dağıtmak için bol bol çizim yapıyormuş. Güzel yorumlar alınca da eserlerini sevdiklerine hediye etmeye başlamış.
· 2002-2004 yıllarında yayınlanan “Zerda” dizisinin bitimine yakın çizimlerini ev tekstil ürünlerine ve kıyafetlere uyarlamaya başlamış. Farklı kumaşlar üzerine baskı denemeleri bile yapmış, fakat yoğun iş temposunda bu projesini hayata geçirememiş.
· Ece Uslu, yazın gittiği tatillerde deniz kenarına inerken yanına torba alır, içine taş ve midye kabukları toplarmış. Biriktirdiği taş ve midye kabuklarından yapıştırma yöntemiyle portreler yaparmış.
· Babası “Bunlardan çok iyi kağıt ağırlığı olur” deyince ünlü sanatçı eserlerini ofisinde kullanmaya başlamış.
· Ece Uslu, yazın gittiği tatillerde deniz kenarına inerken yanına torba alır, içine taş ve midye kabukları toplarmış. Biriktirdiği taş ve midye kabuklarından yapıştırma yöntemiyle portreler yaparmış.
· Babası “Bunlardan çok iyi kağıt ağırlığı olur” deyince ünlü sanatçı eserlerini ofisinde kullanmaya başlamış.
İlk parasını dergiden kazanmış
· Başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu, ilk parasını dergicilikten kazanmış. Bir dergide stajyer olarak işe başlamış ve maaş alacağını bilmeden çalışmış.
· Tasarımcı, dekoratör olmak gibi bir hayali varmış, fakat zaman içinde böyle bir yeteneği olmadığını anlayınca bu kararından vazgeçmiş.
· Tasarımcı, dekoratör olmak gibi bir hayali varmış, fakat zaman içinde böyle bir yeteneği olmadığını anlayınca bu kararından vazgeçmiş.
· İlkokul yıllarında öğrenmen şiddetine şahit olduğu için okula gitmek istemiyormuş. Pedagoğa giden ve zor bir süreç geçiren sunucu, ortaokul ve lisede okulu sevmeye başlamış.
· Bu arada Simge Fıstıkoğlu’nun ablası Sinem Fıstıkoğlu’nun da sunucu olduğunu belirteyim.
· Bu arada Simge Fıstıkoğlu’nun ablası Sinem Fıstıkoğlu’nun da sunucu olduğunu belirteyim.
· İstanbul doğumlu olan Oğuz, asker olan babasının görev yeri değişikliği sebebiyle çocukluğunu Diyarbakır’da geçirmiş. İstanbul’a döndüğünde uzun bir süre Diyarbakır şivesiyle konuşmaya devam etmiş.
· Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okumuş. Matematik ve geometri derslerinde üstün başarılı bir öğrenciyken, tarih ve Türkçe derslerinde bir o kadar başarısızmış.
· 20’li yaşlarda Türkçe rap şarkılara müzik yapıyormuş. Bugünlerde ise hobi olarak evde müzik yapmaya devam ediyor.
· Liseyi İstanbul Erkek Lisesi’nde okumuş. Matematik ve geometri derslerinde üstün başarılı bir öğrenciyken, tarih ve Türkçe derslerinde bir o kadar başarısızmış.
· 20’li yaşlarda Türkçe rap şarkılara müzik yapıyormuş. Bugünlerde ise hobi olarak evde müzik yapmaya devam ediyor.
Sinema makineleri müzesi açmak istiyor
· Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik yapan ve Vega Ajans’ın kurucu ortaklarından olan Gökhan Mumcu’nun asıl mesleğini duyunca şaşıracaksınız. Çocukluk yıllarında başlayan bitpazarı tutkusu, mesleki seçimi konusunda yol gösterici olmuş. Ege Üniversitesi Restorasyon Bölümü mezunu olan Mumcu, Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinden edindiği sinema makineleri ve ekipmanlarını toplayıp tamir ediyormuş. Hatta bu alanda geniş bir arşive sahipmiş.