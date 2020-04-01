Bu kez film değil gerçek: Coronavirüs peşlerinde

Defalarca salgın hastalık filmlerinin çekildiği Hollywood bu kez gerçek bir salgının pençesinde... Dünyayı kasıp kavuran coronavirüs salgını gösteri dünyasının ünlülerinin de kabusu oldu. Virüs, milyon dolarlık malikanelerinde aileleriyle birlikte sosyal izolasyona giren ünlülerin yanı başında artık.
BACKGRID USA, SPLASH NEWS
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VAKA SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR
ABD'de pandeminin merkezi New York olsa da özellikle ünlülerin yaşadığı Los Angeles'ta da son günlerde çok sayıda vaka tespit edildi. Bölgede en çok vakanın ünlülerin ve zenginlerin yaşadığı, sık sık gittiği alışveriş merkezleri ile gece kulüplerinin bulunduğu Beverly Hills, Berentwood, WesT Hollywood, Hollywood Hills gibi bölgelerde ortaya çıktığı belirtildi.
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TEST SAYISI DA YÜKSEK
Bölgede dün geceye kadar 2474 vaka tespit edildi. Can kaybı 44, hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 492. Sadece ünlülerin değil aynı zamanda zenginlerin de yoğun olarak yaşadığı bu bölgede vaka sayısının bu kadar yükselmesinin bir sebebinin de teste ulaşma imkanının kolaylığı olarak gösteriliyor.
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SONUÇLAR NEGATİF ÇIKTI
Coronavirüs vaka sayısının bir anda yükselmeye başladığı bölgede yaşayanlardan biri Heidi Klum. Model, ünlülerin milyon dolarlık malikanelerinin bulunduğu Bel Air'deki konutunda karantinadaydı. Hatta hem eşi Tom Kaulitz hem de kendisi coronavirüs testi yaptırmıştı. Önce eşi sonra da kendisi test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.
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ONLAR DA KARANTİNADA
Lüks konutların bulunduğu bu bölgede yaşayanlardan biri de Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez. Çift, eski evliliklerinden dünyaya gelen toplam dört çocukla bu malikanede karantinada bulunuyor.
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ÜNLÜLER VE MİLYONERLER ORADA YAŞIYOR
Bölgede, ünlülerin yoğun yaşadığı yerlerden biri de Brentwood. Burada Lebron James de dahil birçok zenginin değeri milyon dolarları bulan malikaneleri yer alıyor.
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KORUNMA EN ÜST SEVİYEDE
Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeğini bekleyen Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lawrence, Taylor Swift gibi ünlüler de Beverly Hills bölgesinde yaşıyor.
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VİRÜSÜ TAŞIDILAR
Bu bölgede bu kadar çok vaka çıkmasının bir nedeninin de bütün zenginlerin, artık salgının merkezi olan New York'a sık sık gitmesi sonra da bölgeye geri dönmesi olarak gösteriliyor. Bu şekilde virüsü, salgının merkezinden buraya taşıdıkları iddia ediliyor.Gösteri dünyasının, salgının tırmandığı bölgede yaşayan ünlüleri sık sık Beverly Hills, Brentwood, West Hollywood gibi bölgelerde alışverişte, evcil hayvanlarını gezdirirken ya da bisiklet, yürüyüş, koşu gibi spor etkinlikleri yaparken görüntüleniyor.