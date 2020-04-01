Bu kez film değil gerçek: Coronavirüs peşlerinde

VİRÜSÜ TAŞIDILAR Bu bölgede bu kadar çok vaka çıkmasının bir nedeninin de bütün zenginlerin, artık salgının merkezi olan New York'a sık sık gitmesi sonra da bölgeye geri dönmesi olarak gösteriliyor. Bu şekilde virüsü, salgının merkezinden buraya taşıdıkları iddia ediliyor.Gösteri dünyasının, salgının tırmandığı bölgede yaşayan ünlüleri sık sık Beverly Hills, Brentwood, West Hollywood gibi bölgelerde alışverişte, evcil hayvanlarını gezdirirken ya da bisiklet, yürüyüş, koşu gibi spor etkinlikleri yaparken görüntüleniyor.