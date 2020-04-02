Evlere çekilenler dikkat! Elektrik faturanızı düşürecek 20 adım

TÜKETİM ARTACAK Sektör kaynaklarına göre özellikle eğitimin nisan sonuna kadar evlerden devam edecek olması ile nisan ayında bu artışın yüzde 20’leri aşması bekleniyor. Dört kişilik bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketimi 200 ile 250 kilovatsaat arasında. Bu güncel tarifeye göre 140 TL ile 180 TL arasında bir elektrik faturası demek. Peki bu 200-250 kilovatsaat elektriği hangi cihazlar en fazla tüketiyor? Televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ütü elektrik tüketen en temel ev eşyalarımız. Her biri 20 ile 40 kilovatsaat arasında elektrik tüketir.