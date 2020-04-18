Evlerde 23 Nisan... Nerede ne var?

BAKANLIK MARŞ HAZIRLIYOR Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlama hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi:

“Çok ciddi hazırlıklarımız, yarışmalarımız var. Bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA TV o gün yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100’üncü yıl olduğu için ayrı bir önemi var bu 23 Nisan’ın. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle 100’üncü yıla yakışır şekilde yapmak ve bayramın niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmek istiyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizin evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği konusunda ailelerle irtibat halinde olmaları önemli. EBA’da süslemeyle ilgili programlar da olacak. Bir marş hazırlığımız var. Tüm bunları sizlerle paylaşacağız. İstiyorum ki o gün çocuklar bayramı hissetsinler.”