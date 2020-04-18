Evlerde 23 Nisan... Nerede ne var?

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iki nedenle öncekilerden çok farklı kutlanacak. Birinci neden bu yılın 23 Nisan 1920’nin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması. İkincisi ise dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bayramın evlerde kutlanacak olması.
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Ama evlerde yapılacak kutlamanın rengarenk ve yüzüncü yıla yakışır coşkuyla gerçekleşmesi için pek çok hazırlık var. İşte onlardan bazıları:
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BAKANLIK MARŞ HAZIRLIYOR
Ziya Selçuk, 23 Nisan kutlama hazırlıklarıyla ilgili şunları söyledi: “Çok ciddi hazırlıklarımız, yarışmalarımız var. Bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA TV o gün yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100’üncü yıl olduğu için ayrı bir önemi var bu 23 Nisan’ın. Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle 100’üncü yıla yakışır şekilde yapmak ve bayramın niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmek istiyoruz. Bu anlamda öğretmenlerimizin evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği konusunda ailelerle irtibat halinde olmaları önemli. EBA’da süslemeyle ilgili programlar da olacak. Bir marş hazırlığımız var. Tüm bunları sizlerle paylaşacağız. İstiyorum ki o gün çocuklar bayramı hissetsinler.”
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TRT’DEN FARKLI KUTLAMA
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl uluslararası katılımlarla kutlayan TRT, yaşanan coşkuyu yeniden yaşatmak için 23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırladı. TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek. TRT'nin 42 yıldır yaptığı şenlik yayınlarının binlerce saatlik yayın bantları incelendi ve en özel sahnelerden oluşan bir kolaj hazırlandı. Büyük küçük herkesin anılarında silinmez güzel izleri olan 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bu yıl, 42 yıllık serüvende nostaljik bir yolculuk yaşanacak. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, pencereleri Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katıldı.
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‘EVE COŞKUYU DA SIĞDIRACAĞIZ’
Ankara Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Gündüz, 'Her Pencere Bir Bayram Yeri' sloganıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Gürbüz, amaçlarını şöyle anlattı: "Çocuklarımızın bayramı yaklaşıyor. İnanıyoruz ki, son zamanlarda hayatı sığdırdığımız evlerimize, onların bu coşkusunu da sığdıracağız. Haydi çocuklar! Tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu, şu an dünyaya açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya, etrafını umutlarımızla süsleyelim. Kimimiz kelebek çizelim, kimimiz güneş. Ne geliyorsa içinizden, asalım evlerimizin penceresine. Ardından balonlar salınsın rengârenk gökyüzüne ki her çocuk şahit olabilsin bir diğerinin yükselen coşkusuna. Üzerimizde hissetsek de kara bulutları, kalmamalı içimizde hiçbir tasamız. O gün yüzyıllık egemenliğimizle; dalgalansın her yerde şanlı bayrağımız.”
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CANLI TİYATRO
Migros’un yedi yıl önce kurduğu iletişim kanallarından biri olan MigrosTV, ‘İyi Gelecek’ mottosunu, ‘MigrosTV ile evde kal, keyifle kal’ çatısı altında sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerinde kutlayacak çocukları da unutmayan MigrosTV, çocukları ekran karşısına çağırıyor. ‘Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği’ ile çocukları tiyatroyla tanıştıran Migros, onları bu yıl MigrosTV üzerinden canlı olarak sahnelenecek oyunlarla buluşturacak. 23 Nisan’ı tüm gün çocuklara ayıran MigrosTV’de çocuklar güne saat 9.00’da İstiklal Marşı ile başlayacak ve etkinlikler gün boyu devam edecek.
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BİLİMİ ÖĞRENECEKLER
Da Vinci TV, çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 23 Nisan’ı evde eğlence ve coşkuyla geçirmeleri için özel bir kuşak hazırladı. Şef Gordon Ramsay'nin kızı Matilda Ramsay, programında, yemek yapmaktan zevk alanlar ve yemek yapmayı öğrenmek isteyen çocuklara Karaoke Partisi verecek. Çocuklar, Doktor Chris ve Doktor Xand Van Tulleken ile ‘tıp’ biliminin ve biyolojinin büyüleyici dünyasını keşfedecek. Sunucu Phil, çocuklara Newton'ın Üçüncü Yasası’nı kullanarak su ve yerçekimi güçlü bir tekne yapmayı öğretecek ve deneyini Arşimet'in yardımıyla zirveye çıkaracak. Sunucu Steve Spangler, marketten aldığı malzemelerle çocukların kendi bilim sihirlerini nasıl yaratabileceklerini gösterecek.