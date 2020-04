Evlerde 23 Nisan... Nerede ne var?

‘EVE COŞKUYU DA SIĞDIRACAĞIZ’ Ankara Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Gündüz, 'Her Pencere Bir Bayram Yeri' sloganıyla kampanya başlattıklarını söyledi. Gürbüz, amaçlarını şöyle anlattı:

"Çocuklarımızın bayramı yaklaşıyor. İnanıyoruz ki, son zamanlarda hayatı sığdırdığımız evlerimize, onların bu coşkusunu da sığdıracağız. Haydi çocuklar! Tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu, şu an dünyaya açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya, etrafını umutlarımızla süsleyelim. Kimimiz kelebek çizelim, kimimiz güneş. Ne geliyorsa içinizden, asalım evlerimizin penceresine. Ardından balonlar salınsın rengârenk gökyüzüne ki her çocuk şahit olabilsin bir diğerinin yükselen coşkusuna. Üzerimizde hissetsek de kara bulutları, kalmamalı içimizde hiçbir tasamız. O gün yüzyıllık egemenliğimizle; dalgalansın her yerde şanlı bayrağımız.”