"Evlenmek için sabırsızlanıyoruz" demişlerdi: Başlarına gelmeyen kalmadı

BEŞ KİŞİLİK NİKAH Çiftin nikahının nasıl olacağı da belirsiz. Bir ihtimal sadece çok yakın aile üyelerinin katılımıyla yapılacağı. Bir başka ihtimal ise evlilik töreninde Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin tek başlarına birbirlerine "evet" demeleri. Çiftin kapalı kapılar ardında yapılabilecek evlilik töreninde gelin, damat, nikahı kıyacak rhip ve iki tane de tanık olacak. Törenin nasıl yapılacağı henüz kesinlik kazanmış değil bir başka deyişle.