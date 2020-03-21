"Evlenmek için sabırsızlanıyoruz" demişlerdi: Başlarına gelmeyen kalmadı
İngiliz kraliyet ailesinin son dönemdeki en talihsiz üyesi kim diye sorulsa birçok insan aynı ismi söyler büyük olasılıkla: Prenses Beatrice... Geçtiğimiz eylül ayında bir süredir birlikte olduğu Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlanan Prenses Beatrice evlenmek için gün sayarken başına gelmeyen kalmadı.
BACKGRID UK, SPLASH NEWS
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İNGİLİZ BASINI: BİR TÜR LANET
Son olarak corona virüs nedeniyle yalnızca yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katılacağı bir düğün yapma konusunda kararsız kalan çiftin Buckingham Sarayı'nda yapılacak resepsiyonu da iptal edildi. İngiliz basını Prenses'in nişanlandığından bu yana yaşananları ise bir tür "lanet" olarak nitelendiriyor.
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29 MAYIS BELİRLENMİŞTİ
Kraliçe 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew ile Sarah Ferguson'ın büyük kızı olan 31 yaşındaki Prenses Beatrice bir süre önce iş insanı Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlandı. Çiftin, 29 Mayıs'ta evleneceği açıklanmıştı. Fakat, yapılan tüm planlar alt üst oldu. Bunun tek nedeni de corona virüs değil üstelik.
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SARAY RESEPSİYONU İPTAL
Nişanlandıkları gün "Bir an önce evlenmek için sabırsızlanıyoruz" diyen çiftin başına düğün coşkusunu gölgeleyecek bir dizi aksilik geldi. En son gelişme Prenses Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin, Buckingham Sarayı'nda yapılacak olan düğün resepsiyonunun iptali oldu. Her şey yolunda gitseydi, Prens William ile Kate Middleton'ın 2011'deki resepsiyonunun ardından Saray'da gerçekleşecek ilk düğün bu olacaktı. Ancak corona virüs nedeniyle bu resepsiyon iptal edildi.
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BEŞ KİŞİLİK NİKAH
Çiftin nikahının nasıl olacağı da belirsiz. Bir ihtimal sadece çok yakın aile üyelerinin katılımıyla yapılacağı. Bir başka ihtimal ise evlilik töreninde Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin tek başlarına birbirlerine "evet" demeleri. Çiftin kapalı kapılar ardında yapılabilecek evlilik töreninde gelin, damat, nikahı kıyacak rhip ve iki tane de tanık olacak. Törenin nasıl yapılacağı henüz kesinlik kazanmış değil bir başka deyişle.
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BABASININ SKANDALI
Prenses Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin nişan ve düğün planları ülkede yaşanan bir dizi olay nedeniyle gölgede kaldı. Nişanın duyurulmasından sonra normalde düğün tarihi de fazla beklemeden duyurulurdu. Fakat genel seçimler bunu öteledi. Ardından Prenses'in babası Prens Andrew'nun skandalı gündemde ilk sıraya yerleşti. Prens Andrew’in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkınca ülkede başka şey konuşulmaz oldu. Kraliçe, oğlunun kraliyet görevlerine son verip maaşını da kesti.
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KUZEN HARRY'NİN AYRILIĞI
Tam bu olay durulmuşken bu kez de Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılacakları duyurusu gündemi işgal etti. Bütün bunlar olup biterken Prenses'in düğünü duyuruldu ancak bütün bu olayların gölgesinde kaldı.
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KARDEŞİ GİBİ EVLENMEYİ HAYAL ETMİŞTİ
Herkes Prenses Beatrice ile Edaorda Mapelli Mozzi'nin, prensesin kardeşi Eugeni ve Jack Brooksbank gibi evleneceğini düşünürken çiftin nikahı bile tehlikeye girdi. Prenses Eugenie ile Brooksbank'ın düğün töreni iki saat boyunca canlı yayında ekrana gelmişti.