'Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş'
Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.
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Oyuncu Murat Aygen eşi Nihan Aslı Aygen ile 10. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
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2010 yılında nikah masasına oturan ünlü çift evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Ünlü oyuncu Murat Aygen kendisi gibi oyuncu olan eşine olan aşkını ilan etti.
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Aygen paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı; Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş. Bana yaşattığın her an için ömür boyu minnettar kalacağım. Aşkım, karım, miladım. Seni seviyorum.
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Sinema, TV ve müzik dünyasının ünlü çiftleri evlilik yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla da kutluyor. Kimi basit bir kutlama mesajı yazıyor yılları paylaştığı eşine kimi de şairleri bile kıskandıracak satırlar.. İşte evlenme yıl dönümlerini sosyal medya aracılığıyla kutlayan o ünlü çiftler ve mesajları.
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Ünlü oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evliliklerinde dokuzuncu yılı geride bıraktı.
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Kütük, sosyal medya hesabından evlilik fotoğraflarını paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.’ Bugün gözlerimiz parlayarak evet dediğimiz günün 9. yılı…Kötü günümde yanımda olduğun için. Canın sıkıldığında benimle paylaştığın, kırılacak ya da tedirgin olacak olsam bile düşüncelerini açıkça söylediğin için. Bana her zaman dürüst olduğun için.
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Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun’
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Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan Onan, eşi Aslantuğ ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
Instagram
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Onan'ın sadece evlilik tarihleri olan 1 Ağustos 1996 notuyla paylaştığı bu poz, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Onan'ın takipçileri çifte bol bol "Maşallah, Allah nazardan korusun" mesajları yazdı.
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Türk sinemasının "dört yapraklı Yonca'sından Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah bundan 30 yıl önce hayatını Ender Alkoçlar ile birleştirdi. Gülşah Alkoçlar, mutlu yuvaları için imzaları attıkları günün yıldönümünü Instagram'da yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.
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Gülşah Alkoçlar, nikah masasında tam imza atarken çekilen fotoğrafını "Ne mutlu bana, seninle bir ömür boyu... Sen 22, ben 19" notuyla paylaştı.
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Selami Şahin romantik bir paylaşıma imza attı. 34. yıl önce Didem Şahin ile nikâh masasına oturan usta sanatçı evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı.
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Şahin paylaştığı bu fotoğrafın altına; 'İyi ki 34 yıllık yol arkadaşım, çocuklarımın annesisin. Seni çok seviyorum.' notunu yazdı.Şahin’in bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Evliliklerinin 30'uncu yılını bitirip 31'inci yıla adım atan 48 yaşındaki Gülşah Alkoçlar ile 51 yaşındaki Ender Alkoçlar, erkenden torun sahibi olmanın mutluluğunu da yaşıyor.
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Ünlü dansçı Burçin Orhon, aktör Süheyl Uygur ile evliliğinde 22 yılı geride bıraktı. Orhon, Instagram sayfasında nikahta çekilen bu pozunu Evet diyeli 22 sene olmuş. Ne iyi etmişiz değil mi" notuyla paylaştı. Orhon'un bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
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Süheyl Uygur ile Burçin Orhon, 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunuyor.