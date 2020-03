'Sen benim bir ömür eşimmişsin de ben bunu öğreneli sadece 10 yıl olmuş'

Gözlerime baktığında kalbinle baktığın için. Her sabah benimle uyandığın, her gelecek planında önceliklerinden biri olduğum için. Düşüncelerime ve değerlerime saygı duyduğun için. Her zaman ağrılarımı dindirecek sıcak sevgiyi bana verdiğin için. Sadece kendi mutluluğunu ve geleceğini düşünmek yerine beni hayallerine ortak ettiğin için. Yaşattığın ve yaşatacağın tüm mutluluklar için teşekkür ederim sevgilim. Nice beraber geçireceğimiz yıllarımız olsun’