Evlenme teklif edip beni aldattı! Hülya Avşar, Aleyna Tilki, İlhan Mansız...Magazin turu

İYİ Kİ KIZIM VAR Usta sanatçı Gülden Karaböcek önceki gün Çeşme Luuma’da sahne aldı. Sanatçı, klasikleşen şarkılarını seslendirerek İzmirlilere nostaljik bir gece yaşattı. Karaböcek’i izleyenler arasında kızı Nur Düzgit de vardı. Usta sanatçı, “İyi ki kızım var, her şeyime o koşuyor. O benim canım” dedi. Karaböcek ayrıca müzik sektörünün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini söyledi ve ekledi: “Her şeyin başı sağlık. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin yardımına koşan sağlık personeli ve doktorlarımıza gönül borcumuz var. O yüzden kurallara harfiyen uyalım.”