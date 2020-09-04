Evlenme teklif edip beni aldattı! Hülya Avşar, Aleyna Tilki, İlhan Mansız...Magazin turu
Malili şarkıcı Tina ve Nijeryalı Kingsta önceki akşam Bebek Lokal’deydi.
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Tina, ünlü rap’çi Ezhel’le neden ayrıldıklarını açıkladı: “Ezhel bana evlenme teklifi etti. Evlilik hazırlıkları sırasında aldatıldığımı öğrendim. Ardından ilişkiyi bitirdim.”
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İYİ Kİ KIZIM VAR
Usta sanatçı Gülden Karaböcek önceki gün Çeşme Luuma’da sahne aldı. Sanatçı, klasikleşen şarkılarını seslendirerek İzmirlilere nostaljik bir gece yaşattı. Karaböcek’i izleyenler arasında kızı Nur Düzgit de vardı. Usta sanatçı, “İyi ki kızım var, her şeyime o koşuyor. O benim canım” dedi. Karaböcek ayrıca müzik sektörünün pandemi döneminden olumsuz etkilendiğini söyledi ve ekledi: “Her şeyin başı sağlık. Bu sıkıntılı günlerde hepimizin yardımına koşan sağlık personeli ve doktorlarımıza gönül borcumuz var. O yüzden kurallara harfiyen uyalım.”
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VİTAMİNSİZ KALDIM
Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Genç şarkıcı kolundaki bandaj hakkında “Çok yoğun çalışıyorum. Vitaminsiz kaldım. Halsiz hissettim. Hastaneye gidip kan verdim ve vitamin aldım” dedi. Tilki, Amerika’daki projelerine odaklandığını söyledi: “Amerika’daki projemiz üzerine çalışıyorum. Ruhum, sesim orada, bedenim burada.” ◊ Behlül AYDIN
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YALNIZ İLHAN
Eski futbolcu İlhan Mansız önceki gün tek başına Dalyan, The Beach of Momo’da görüntülendi. Şezlonguna geçip güneşlenen Mansız, ilerleyen saatlerde denize girdi. Eski futbolcunun, dövmeleri dikkat çekti. Mansız, deniz sonrası duş aldıktan sonra tek başına güneşlenmeye devam etti. ◊ Deniz BOY
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TATİLE DEVAM
Hülya Avşar, tatiline Ayvalık’taki yazlığında devam ediyor. Sanatçı, sosyal medya hesabına plajda çekilmiş bir karesini yükledi. Fotoğrafı yorumlara kapatan Avşar, kendisine yıldız emojisi de ekledi.