Evlenecek çiftlere 'Suriye altını' uyarısı! Ciddi fiyat farkı var

Sedat Özdinç, kentte 53 Suriyeli kuyumcu olduğunu ve bu esnafın genelde 21 ayar altın satışı yaptıklarını dile getirerek, "Suriyeli esnafımız Gaziantep'teki atölyelerden yapılmış olan bilezikleri satıyorlar. Bu tür bileziklere 21 ayar deniliyor ve 21 ayar olarak alınıp yine 21 ayar olarak satılıyor. Bu altınları genelde Suriyeliler satın alıyor. Ancak, fark etmeden alacak olanların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü piyasada bulunan bu altınlar düşük ayarlı olduğu için bizlerin sattığı altınlara göre daha ucuz. ''