EvladÄ±nÄ± kaybeden ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±: AcÄ±m öyle derin ki boÄŸuluyorum
Efsane mÃ¼zisyenin, oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± kÄ±zÄ± gencecik oÄŸlunu kaybetmenin acÄ±sÄ±nÄ± Ã¼zerinden atamadÄ±.
Instagram, Mega News Agency, Depo Photos
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DOKUNAKLI MESAJ
GeÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda, henÃ¼z 27 yaÅŸÄ±nda canÄ±na kÄ±yan oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde de Instagram sayfasÄ±nda dokunaklÄ± bir mesaj paylaÅŸtÄ±.
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GEÃ‡EN TEMMUZ AYINDA CANINA KIYDI
TÃ¼m dÃ¼nyada rock'n roll mÃ¼ziÄŸin kralÄ± olarak tanÄ±nan, ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Elvis Presley'in kendisi gibi ÅŸarkÄ±cÄ± olan kÄ±zÄ± Lisa Marie Presley'in 27 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Benjamin Keough, geÃ§tiÄŸimiz temmuz ayÄ±nda canÄ±na kÄ±ydÄ±.
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OTOPSÄ° RAPORU AÃ‡IKLANDI
Â KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klanan otopsi raporunda kanÄ±nda uyuÅŸturucu izine rastlanan Benjamin Keough, ateÅŸli silahla kendi canÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸtÄ±.
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DÄ°ÄžER Ã‡OCUKLARI Ä°Ã‡Ä°N AYAKTA DURMAYA Ã‡ALIÅžIYOR
Elvis Presley'in torunu olan Benjamin Keough'un sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Lisa Marie Presley'in ayakta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸunu "ilk aÅŸkÄ±" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Lisa Marie Presley'in hayata veda eden oÄŸlu dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.
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BENÄ°M GÃœZEL MELEÄžÄ°M
Lisa Marie Presley, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce kaybettiÄŸi oÄŸlunun doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±na "Benim gÃ¼zel, gÃ¼zel meleÄŸim... Senin Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼n topraÄŸa tapÄ±ndÄ±m, bu dÃ¼nyada ve ÅŸimdi de cennette" diyerek baÅŸladÄ±.
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KALBÄ°M VE RUHUM SENÄ°NLE BÄ°RLÄ°KTE GÄ°TTÄ°
Lisa Marie Presley mesajÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti: "Benim kalbim ve ruhum seninle birlikte gitti. Sensiz geÃ§en her gÃ¼n ve her an, acÄ±mÄ±n derinliÄŸi boÄŸucu ve dipsiz."
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LÃœTFEN BENÄ° BEKLE AÅžKIM
MesajÄ±nda, oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra asla eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Lisa Marie Presley "LÃ¼tfen beni bekle aÅŸkÄ±m. Ve ben kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸlerini korumaya ve bÃ¼yÃ¼tmeye devam ederken, lÃ¼tfen elimi tut. Bunu isterdin, biliyorum" diye yazdÄ±.
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MUTLU YILLAR TATLI OÄžLUM
Â OÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± duyan Lisa Marie Presley "Mutlu yÄ±llar benim tatlÄ±, tatlÄ± oÄŸlum. Sen bu dÃ¼nya iÃ§in Ã§ok fazla iyiydin" diye satÄ±rlarÄ±nÄ± bitirdi. Presley'in takipÃ§ileri bu dokunaklÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±ndan sonra ona destek mesajlarÄ± yazdÄ±.Â
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DEDESÄ°NE BENZÄ°YORDU
Dedesi Elvis Presley'e fiziksel olarak da Ã§ok benzeyen Benjamin Keough da tÄ±pkÄ± onun gibi bir mÃ¼zisyendi. Keough'un babasÄ± Danny de bir mÃ¼zisyen.Elvis Presley ile Priscilla Presley'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lisa Marie Presley ilk evliliÄŸini 1988 ile 1994 arasÄ±nda Ã¶len oÄŸlunun babasÄ± Danny Keough ile yaptÄ±. Bu evlilikten Benjamin dÄ±ÅŸÄ±nda Riley adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.
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DÃ–RDÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° DE BÄ°TTÄ°
Â Lisa Marie Presley daha sonra 1994 ile 1996 arasÄ±nda Michael Jackson ile evli kaldÄ±. 2002 ile 2004 arasÄ±nda Nicolas Cage ile evlenen Presley, 2006'da Michael Lockwood ile evlendi 10 yÄ±l sonra boÅŸandÄ±.Â 52 yaÅŸÄ±ndaki Presley'in, ilk evliliÄŸinden Riley adÄ±nda bir kÄ±zÄ±, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce biten dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸinden de 12 yaÅŸÄ±nda ikiz kÄ±zlarÄ± bulunuyor.Â
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ROCK MÃœZÄ°ÄžÄ°N KRALI
Lisa Marie Presley'in babasÄ± Elvis Presley, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda Rock'n Roll'un kralÄ± ya da kÄ±saca kral olarak tanÄ±nÄ±yor. Kilise mÃ¼ziÄŸinden, popÃ¼ler mÃ¼ziÄŸe; Rock'n Roll'dan Blues tarzÄ±na kadar Ã§ok Ã§eÅŸitli tÃ¼rlerde eserler verdi. It's Now or Never gibi opera tarzÄ±nda yakÄ±n parÃ§alar seslendirdi. My Way gibi bazÄ± cover Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ÅŸÃ¶hreti asÄ±llarÄ±nÄ± dahi geride bÄ±raktÄ±.
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42 YAÅžINDAYKEN HAYATA VEDA ETTÄ°
Â Presley, 1977 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 42 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etti. YaÅŸamÄ± boyunca her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸÃ¶hret, unvan ve zenginliÄŸi yaÅŸayan Presley'in ÅŸÃ¶hreti hayata gÃ¶zlerini kapatmasÄ±ndan bu yana on yÄ±llar geÃ§mesine raÄŸmen hiÃ§ azalmadÄ±.Â
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TEK Ã‡OCUÄžU LISA MARIE
1967 ile 73 arasÄ±nda Priscilla Presley ile evli kalan Elvis Presley'in tek Ã§ocuÄŸu Lisa Marie.