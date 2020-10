ROCK MÜZİĞİN KRALI Lisa Marie Presley'in babası Elvis Presley, dünya çapında Rock'n Roll'un kralı ya da kısaca kral olarak tanınıyor. Kilise müziğinden, popüler müziğe; Rock'n Roll'dan Blues tarzına kadar çok çeşitli türlerde eserler verdi. It's Now or Never gibi opera tarzında yakın parçalar seslendirdi. My Way gibi bazı cover çalışmalarının şöhreti asıllarını dahi geride bıraktı.