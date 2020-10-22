DEDESÄ°NE BENZÄ°YORDU Dedesi Elvis Presley'e fiziksel olarak da Ã§ok benzeyen Benjamin Keough da tÄ±pkÄ± onun gibi bir mÃ¼zisyendi. Keough'un babasÄ± Danny de bir mÃ¼zisyen.Elvis Presley ile Priscilla Presley'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lisa Marie Presley ilk evliliÄŸini 1988 ile 1994 arasÄ±nda Ã¶len oÄŸlunun babasÄ± Danny Keough ile yaptÄ±. Bu evlilikten Benjamin dÄ±ÅŸÄ±nda Riley adÄ±nda bir de kÄ±zÄ± bulunuyor.