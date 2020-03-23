Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 17:25,
Evinizi değiştirecek 5 etkili dokunuş
Sürekli evde olmak, akıllara "Acaba dekorasyonu mu değiştirsem?" sorusunu getiriyor.
Sokağa çıkamadığımız, rahatlıkla alışveriş yapamadığımız şu günlerde dekorasyon mağazalarını gezmeden evinizi değiştirebileceğiniz 5 basit ama etkili ipucunu veriyoruz.
Toplama zamanı
Etrafta yıllar önce aldığınız ama kullanmadığınız eşyalar varsa kaldırma vaktiniz geldi. Bu işlem hem evinizde daha fazla alan açacak hem de etrafın ferahlamasını sağlayacak.
Pencere içlerini değerlendirin
Evinizde pencerelerinizin iç kısmında geniş bir alan varsa mutlaka dekorasyona dahil edin. Mumlar, minik objeler ve çiçekler pençe içlerini değerlendirmenin en güzel yollarından.
Evinizin bir kokusu olsun
Her evin kendine has bir kokusu vardır. Kapıdan içeri girdiğinizde burnunuza gelmesini istediğiniz koku hangisi bir düşünün. O yıllardır sakladığınız mumları artık ortaya çıkarıp yakabilir, internetten ev kokusu siparişi verebilir, eğer seviyorsanız tütsülerden yardım alabilirsiniz.
Kaynak Fotoğraflar: iStock
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