MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEvinizi değiştirecek 5 etkili dokunuş
GeriEvdehayat Evinizi değiştirecek 5 etkili dokunuş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Evdehayat
Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 17:25, /

Evinizi değiştirecek 5 etkili dokunuş

Sürekli evde olmak, akıllara "Acaba dekorasyonu mu değiştirsem?" sorusunu getiriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sokağa çıkamadığımız, rahatlıkla alışveriş yapamadığımız şu günlerde dekorasyon mağazalarını gezmeden evinizi değiştirebileceğiniz 5 basit ama etkili ipucunu veriyoruz.

2Köşe bucak temizlik

Köşe bucak temizlik

Her zaman yaptığınız temizlikten bahsetmiyoruz. Evinizi gerçek anlamda köşe bucak temizleyin. Evdeki her bir ayrıntının bile tozunu alın. Çok yorulsanız bile yepyeni bir eve sahip olmuş gibi hissedeceksiniz.

3Toplama zamanı

Toplama zamanı

Etrafta yıllar önce aldığınız ama kullanmadığınız eşyalar varsa kaldırma vaktiniz geldi. Bu işlem hem evinizde daha fazla alan açacak hem de etrafın ferahlamasını sağlayacak.

4Çiçekler her zaman işe yarar

Çiçekler her zaman işe yarar

Çiçeklerin hakim olduğu bir ev, sıcak bir havaya sahip olur. Siz de en sevdiğiniz bitkileri şık saksılara ekerek evde bakabilirsiniz. Çiçeklerinizi ister evin bir köşesinde konumlandırın isterseniz de dört bir yanına dağıtın. Her şekilde güzel duracaktır.

5Pencere içlerini değerlendirin

Pencere içlerini değerlendirin

Evinizde pencerelerinizin iç kısmında geniş bir alan varsa mutlaka dekorasyona dahil edin. Mumlar, minik objeler ve çiçekler pençe içlerini değerlendirmenin en güzel yollarından.

6Evinizin bir kokusu olsun

Evinizin bir kokusu olsun

Her evin kendine has bir kokusu vardır. Kapıdan içeri girdiğinizde burnunuza gelmesini istediğiniz koku hangisi bir düşünün. O yıllardır sakladığınız mumları artık ortaya çıkarıp yakabilir, internetten ev kokusu siparişi verebilir, eğer seviyorsanız tütsülerden yardım alabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

7

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi