Evinin en sevdiği köşesi

Ebru Akel geçtiğimiz günlerde bu pozunu Instagram safyasında paylaştı. Aslında Akel'in takipçilerinin çok iyi bildiği bir odanın başka bir köşesi burası. Ünlü sunucu, ev hali pozlarının birçoğunu evinin en sevdiği yeri olan bu odada çektiriyor.



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