Evinin en sevdiği köşesi

Daha sosyal medya kullanımı ortaya çıkmamışken ünlülerin nasıl evlerde yaşadığını hayranları sadece özel dergi çekimlerinde görürdü. Şimdi ise durum farklı.
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1
Bazı ünlüler sık sık yaşadıkları evlerinin kapılarını sosyal medya takipçilerine açıyor. Mutfaklarında, oturma odalarında hatta banyolarında çekilen pozlarını paylaşıyor. Biz de bugün kendi paylaşımlarıyla ünlülerin oturma odalarına konuk olalım diye düşündük. İşte sosyal medya hesaplarından yaptığımız derlemeyle ünlülerin oturma odaları.
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Ebru Akel geçtiğimiz günlerde bu pozunu Instagram safyasında paylaştı. Aslında Akel'in takipçilerinin çok iyi bildiği bir odanın başka bir köşesi burası. Ünlü sunucu, ev hali pozlarının birçoğunu evinin en sevdiği yeri olan bu odada çektiriyor.
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Akel'in salonu tam 360 derecelik bir Boğaz manzarası sunuyor. Bu köşede çekilen pozlarına da takipçilerinden beğeni yağıyor.
4
Victoria Beckham; zaman zaman evinden fotoğrafları Instagram hesabında paylaşıyor.
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Bergüzar Korel'in beyaz koltuğu.
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6
Berna Laçin'in okuma köşesi.
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7
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın oturma odası.
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8
Demet Şener'in yeni evinin salonu.
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9
Doğa Rutkay'ın keyif köşesi.
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Ezgi Mola'nın salonu.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun oturma odası.
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Kelly Brook'un doğup büyüdüğü Kent'teki evinin oturma odası.