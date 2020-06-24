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Hürriyet
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Gündem
Gül KABA-Ömer HASAR/DHA
Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 11:24,

Evini su basan yaşlı kadın kedi ve köpekleri için ağladı

İstanbul’da tek göz evde 20 kedi ve 10 köpeğiyle yaşayan 70 yaşındaki Mukaddes Pehlivan’ın evini şiddetli yağış sonrası su bastı. Göle dönen evden kedi ve köpeklerini bırakıp çıkmak istemeyen kadını polis uzun uğraşlar sonunda ikna etti. Evde mahsur kalan kedi ve köpekleri veteriner ekipleri kurtardı. Tüm eşyaları su altında kalan ve kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının 6 yıldır yalnız yaşadığı ve kimsesi olmadığı ortaya çıktı. 1 yıl önce de annesini kaybeden Pehlivan, ‘çocuklarım’ dediği kedi ve köpeklerini bırakmamak için gözyaşı döktü.

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