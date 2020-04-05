Evini spor salonuna çevirdi!

Siren Ertan Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar ofisleri eve taşıyınca salonun dekorasyonu da değişti. Siren Ertan "Ersin'in koşu bandı çalışma masamın yerine geldi. Bu evde düzen kalmadı. Ben ise iyice gevşedim" dedi. İşlerini kanepeden yürüttü.