Evini spor salonuna çevirdi!

Corona virüs salgınına karşı evde karantinada olan ünlü isimlerin günleri bakın nasıl geçiyor...
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1
Ünlüler tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapattı. Televizyon ve sanat dünyasının yıldızları, karantina hallerini takipçileriyle paylaşıyorlar...
2
Hülya Avşar
Hülya Avşar karantinadaki 21. gününde salonunu tenis kortuna çevirdi. Müzik eşliğinde raketle top sektiren Avşar "İlk günden bu yana çok eğleniyorum. Bugün de gündemimde tenis var" dedi.
3
Demet Akalın
Demet Akalın da evin ortasına koyduğu spor aletiyle evde formda kalma çabalarına başladı.
4
Ebru Şallı
Ebru Şallı ise takipçilerine canlı yayında pilates yaptırıp "Siz evde kalın, ben sizin formda kalmanızı sağlayacağım" diyor.
5
Siren Ertan
Siren Ertan ile eşi Ersin Kayalar ofisleri eve taşıyınca salonun dekorasyonu da değişti. Siren Ertan "Ersin'in koşu bandı çalışma masamın yerine geldi. Bu evde düzen kalmadı. Ben ise iyice gevşedim" dedi. İşlerini kanepeden yürüttü.
6
Pelin Akil Altan ve Anıl Altan
Ünlü çift ikizleriyle bol bol vakit geçiriyor. Geçen günlerde ikizlerin babaannesinin doğum gününü online parti ile kutladılar.
7
Bahar Şahin
Bahar Şahin ise karantina dönemini puzzle yaparak değerlendiriyor.