Evini sosyal medyada sergilemişti, nedeni ortaya çıktı
Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Elsa Hosk, birkaç hafta önce New York'ta yaşadığı apartman dairesinin kapılarını sosyal medya üzerinden takipçilerine açmıştı.
Instagram, Mega News Agency, Backgrid USA
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TAKİPÇİLERİNİ KIRAMADI
Çektiği videoda birçok takipçisinin evinin içini görmek istediğini belirten 32 yaşındaki Hosk, sonunda onları kırmayarak yaşadığı renovasyondan geçirilmiş apartman dairesini bütün detaylarıyla gözler önüne sermişti.
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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Her ne kadar Hosk o videoda açıklamasa da 6.2 milyon takipçisine evinin kapılarını sosyal medya üzerinde açmasının nedeni belli oldu.
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NEW YORK'UN GÖZDE BİR BÖLGESİNDE
Hosk kısa bir süre önce satın aldığı, New York Soho'daki tarihi Cast Iron bölgesindeki evini satışa çıkarıyor.
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3.5 MİLYON DOLAR İSTİYOR
İsveçli model Elsa Hosk, sevgilisi Tom Daily ile birlikte yaşadığı bu apartman dairesi için 3,5 milyon dolar talep ediyor. Model bu daireyi altı yıl önce 2 milyon dolara satın almıştı.
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ŞEHİR MANZARALI TERAS
İki yatak odalı, iki banyolu, asma katlı stüdyo dairenin bir de şehir manzarasını gözler önüne seren geniş bir terası bulunuyor.
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RENOVASYONDAN GEÇTİ
Elsa Hosk, Instagram'da paylaştığı videosunda, dairesinin eski bir binada bulunduğunu ve satın aldıktan sonra renovasyondan geçirildiğini belirtti.
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EMLAK DANIŞMANININ ÖNERİSİ
Hosk, bir yatırım danışmanı tarafından kendisine "emlak yatırımı yapması" konusunda tavsiye verildiğini ve bunu dinleyerek bu daireyi satın aldığını da anlattı.
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İSVEÇ DOĞUMLU
1988 İsveç doğumlu olan Elsa Hosk, Victoria's Secret modeli olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
Onun yanı sıra çok sayıda ünlü firmanın tanıtım yüzü olarak da görev alıyor ünlü model.
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BABASININ GİRİŞİMİYLE
Elsa Hosk'un model olarak kariyer yapması, babasının girişimleri sayesinde oldu.
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14 YAŞINDA KARİYERİNE BAŞLADI
Kızının fotoğraflarını modellik ajanslarına gönderen Hosk, 14 yaşında moda dünyasına adım attı.
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BASKETBOL OYNADI
Ortaokul ve lise yıllarında okurken bir yandan da model olarak çalışan Elsa Hosk mezun olduktan sonra İsveç kadınlar basketbol liginde kariyer yapmayı düşündü. İki yıl basketbol oynadıktan sonra tamamen moda dünyasına yöneldi.
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EN PAHALI SUTYENİ TANITTI
Bu kararın ardından da New York'a taşındı. 2011 ile 2018 arasında Victoria's Secret meleği olarak görev yaptı. Firmanın en son defilesinde değerli taşlarla süslü fantezi sutyenini de Hosk tanıttı.
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BİR MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ
Hosk'un tanıttığı bu sutyenin değeri bir milyon dolardı. Bu aynı zamanda firmanın şimdiye kadar tanıttığı en pahalı sutyen olma özelliğini de taşıyor.
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SAAT REKLAMI DA ŞANSINI AÇTI
Bir saat firmasıyla yaptığı reklam anlaşması onu kariyerinde bambaşka noktalara taşıdı.
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İNSAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE
Elsa Hosk, moda kariyerinin yanı sıra insan kaçakçılığıyla mücadele eden kuruluşlarla ortak çalışmalar da yapıyor.
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2015 YILINDAN BU YANA SÜREN İLİŞKİ
Elsa Hosk bir süredir Tom Daly ile birliktelik yaşıyor. Çift, 2015 yılından bu yana birlikte.