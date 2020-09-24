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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 14:25 | 

Evini sosyal medyada sergilemişti, nedeni ortaya çıktı

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Elsa Hosk, birkaç hafta önce New York'ta yaşadığı apartman dairesinin kapılarını sosyal medya üzerinden takipçilerine açmıştı.

Instagram, Mega News Agency, Backgrid USA

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1TAKİPÇİLERİNİ KIRAMADI
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TAKİPÇİLERİNİ KIRAMADI

Çektiği videoda birçok takipçisinin evinin içini görmek istediğini belirten 32 yaşındaki Hosk, sonunda onları kırmayarak yaşadığı renovasyondan geçirilmiş apartman dairesini bütün detaylarıyla gözler önüne sermişti.

2NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
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NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Her ne kadar Hosk o videoda açıklamasa da 6.2 milyon takipçisine evinin kapılarını sosyal medya üzerinde açmasının nedeni belli oldu.

3NEW YORKUN GÖZDE BİR BÖLGESİNDE
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NEW YORK'UN GÖZDE BİR BÖLGESİNDE

Hosk kısa bir süre önce satın aldığı, New York Soho'daki tarihi Cast Iron bölgesindeki evini satışa çıkarıyor.

43.5 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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3.5 MİLYON DOLAR İSTİYOR

İsveçli model Elsa Hosk, sevgilisi Tom Daily ile birlikte yaşadığı bu apartman dairesi için 3,5 milyon dolar talep ediyor. Model bu daireyi altı yıl önce 2 milyon dolara satın almıştı.

5ŞEHİR MANZARALI TERAS
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ŞEHİR MANZARALI TERAS

İki yatak odalı, iki banyolu, asma katlı stüdyo dairenin bir de şehir manzarasını gözler önüne seren geniş bir terası bulunuyor.

6RENOVASYONDAN GEÇTİ
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RENOVASYONDAN GEÇTİ

Elsa Hosk, Instagram'da paylaştığı videosunda, dairesinin eski bir binada bulunduğunu ve satın aldıktan sonra renovasyondan geçirildiğini belirtti.

7EMLAK DANIŞMANININ ÖNERİSİ
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EMLAK DANIŞMANININ ÖNERİSİ

Hosk, bir yatırım danışmanı tarafından kendisine "emlak yatırımı yapması" konusunda tavsiye verildiğini ve bunu dinleyerek bu daireyi satın aldığını da anlattı.

8İSVEÇ DOĞUMLU
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İSVEÇ DOĞUMLU

1988 İsveç doğumlu olan Elsa Hosk, Victoria's Secret modeli olarak kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

9ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

Onun yanı sıra çok sayıda ünlü firmanın tanıtım yüzü olarak da görev alıyor ünlü model.

10BABASININ GİRİŞİMİYLE
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BABASININ GİRİŞİMİYLE

Elsa Hosk'un model olarak kariyer yapması, babasının girişimleri sayesinde oldu.

1114 YAŞINDA KARİYERİNE BAŞLADI
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14 YAŞINDA KARİYERİNE BAŞLADI

Kızının fotoğraflarını modellik ajanslarına gönderen Hosk, 14 yaşında moda dünyasına adım attı.

12BASKETBOL OYNADI
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BASKETBOL OYNADI

Ortaokul ve lise yıllarında okurken bir yandan da model olarak çalışan Elsa Hosk mezun olduktan sonra İsveç kadınlar basketbol liginde kariyer yapmayı düşündü. İki yıl basketbol oynadıktan sonra tamamen moda dünyasına yöneldi.

13EN PAHALI SUTYENİ TANITTI
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EN PAHALI SUTYENİ TANITTI

Bu kararın ardından da New York'a taşındı. 2011 ile 2018 arasında Victoria's Secret meleği olarak görev yaptı. Firmanın en son defilesinde değerli taşlarla süslü fantezi sutyenini de Hosk tanıttı.

14BİR MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ
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BİR MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Hosk'un tanıttığı bu sutyenin değeri bir milyon dolardı. Bu aynı zamanda firmanın şimdiye kadar tanıttığı en pahalı sutyen olma özelliğini de taşıyor.

15SAAT REKLAMI DA ŞANSINI AÇTI
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SAAT REKLAMI DA ŞANSINI AÇTI

 Bir saat firmasıyla yaptığı reklam anlaşması onu kariyerinde bambaşka noktalara taşıdı.

16İNSAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE
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İNSAN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Elsa Hosk, moda kariyerinin yanı sıra insan kaçakçılığıyla mücadele eden kuruluşlarla ortak çalışmalar da yapıyor.

172015 YILINDAN BU YANA SÜREN İLİŞKİ
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2015 YILINDAN BU YANA SÜREN İLİŞKİ

Elsa Hosk bir süredir Tom Daly ile birliktelik yaşıyor. Çift, 2015 yılından bu yana birlikte.

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