Evine giren hırsızlar çaldı, o yine biriktirdi | Çobanın sıra dışı koleksiyonu: Bahçesinde sergiliyor

ÇOCUKLUĞUNDA YOKLUKTAN DOLAYI OYUNCAKLARI SADECE ÇANLARDAN OLUŞTU

Çocukluğunda yokluktan dolayı oyuncaklarının sadece çanlardan oluştuğunu, eline aldığı çanların kendisini yıllar öncesine götürdüğünü dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Yıllarca şehirde yaşadım, emekli oldum geldim ama hala bu çan merakımı içimden atamadım. Çobanlık yaptığım için bu çanları koleksiyon olarak tutuyorum. Arada çıkıyorum temizliyorum, bana moral veriyor. Şimdi çobanlık yapmıyorum, sürüm de yok. 36 sene oldu çobanlığı bırakalı ama bu merakı içimden atamadım. İyi çan buldukça alıyorum. Bor'a gitsem oradan yine alırım. O kadar merak var içimde. İçim doymuyor bu çana, doyamadım. Bir insan müzik dinlerken nasıl keyif alıyorsa çan sesi de bana terapi oluyor. Bunların sesi hakikaten bir melodi gibi, hepsinin sesi farklı."