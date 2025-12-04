×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evine giren hırsızlar çaldı, o yine biriktirdi | Çobanın sıra dışı koleksiyonu: Bahçesinde sergiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Çoban#Koyun Çanı#Nevşehir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 11:30

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ömer Özdemir, gençliğinde toplamaya başladığı koyun çanlarını çaldırmasına rağmen yeniden biriktirerek bahçesinde sergiliyor.