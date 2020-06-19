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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 10:46,

Evinde oturduğu yerden 1.7 milyon kazandı

Daha 18 yaşına bile gelmeden lüks emlak alıp satışıyla ilgilenmeye başlayan ünlü yıldız, koronavirüs karantinasında bile para kazandı.

Backgrid UK

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Herkesin evlerine çekilip kendini karantinaya aldığı bir dönemde genç yıldız Miley Cyrus, Malibu'daki evini sattı.

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Her ne kadar bölgenin emlak piyasasına göre "mütevazı" bir rakam olsa da durgun bir dönemde kasasına 1.7 milyon eklemiş oldu Cyrus.

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Miley Cyrus, 2016 yılında satın aldığı evini yine müzik dünyasından bir ünlüye sattı. Evin yeni sahibi şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn.

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Miley Cyurs bu evi yine bir başka ünlüden, Alman TV yıldızı Thomas Gottschalk'tan satın almıştı.

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Miley Cyrus'ın elden çıkardığı bu ev aslında ünlülerin yaşadığı yerlere bakılırsa gayet mütevazı. Evin dört yatak odası ve 3 buçuk banyosu bulunuyor.

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Cyrus ve bir süre önce yollarını ayırdığı eşi Liam Hemsworth'ün bu mülkü müzik çalışlarını yürütmek için kullanıyordu daha çok. Bazen de konuklarını ağırlıyorlardı.

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Miley Cyrus'ın elden çıkardığı bu ev, 2018 yılında California'da çıkan büyük orman yangınında zarar görmüştü.

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Cyrus, rengarenk boyattığı Malibu'daki bu mülkünü daha sonra elden geçirerek satışa sundu. 

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Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Hannah Montana adlı diziyle şöhret kazanan Cyrus, 18 yaşına gelmeden önce kazancıyla emlak yatırımları yapmaya başlamıştı. Lüks evler alıp bir süre sonra satan Cyrus bu sayede de kişisel servetini geliştirdi.

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Miley Cyrus'ın sattığı bu ev dışında Los Angeles ve Nashville'de de pahalı evleri bulunuyor.

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Gerçek adı Destiny Hope olan Miley Cyrus, ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus'ın kızı.

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