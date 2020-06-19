Evinde oturduğu yerden 1.7 milyon kazandı

Daha 18 yaşına bile gelmeden lüks emlak alıp satışıyla ilgilenmeye başlayan ünlü yıldız, koronavirüs karantinasında bile para kazandı.
Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Herkesin evlerine çekilip kendini karantinaya aldığı bir dönemde genç yıldız Miley Cyrus, Malibu'daki evini sattı.
2
Abone Ol
Her ne kadar bölgenin emlak piyasasına göre "mütevazı" bir rakam olsa da durgun bir dönemde kasasına 1.7 milyon eklemiş oldu Cyrus.
3
Abone Ol
Miley Cyrus, 2016 yılında satın aldığı evini yine müzik dünyasından bir ünlüye sattı. Evin yeni sahibi şarkı sözü yazarı ve yapımcı Matthew Wilder ile eşi Tamara Dunn.
4
Abone Ol
Miley Cyurs bu evi yine bir başka ünlüden, Alman TV yıldızı Thomas Gottschalk'tan satın almıştı.
5
Abone Ol
Miley Cyrus'ın elden çıkardığı bu ev aslında ünlülerin yaşadığı yerlere bakılırsa gayet mütevazı. Evin dört yatak odası ve 3 buçuk banyosu bulunuyor.
6
Abone Ol
Cyrus ve bir süre önce yollarını ayırdığı eşi Liam Hemsworth'ün bu mülkü müzik çalışlarını yürütmek için kullanıyordu daha çok. Bazen de konuklarını ağırlıyorlardı.
7
Abone Ol
Miley Cyrus'ın elden çıkardığı bu ev, 2018 yılında California'da çıkan büyük orman yangınında zarar görmüştü.
8
Abone Ol
Cyrus, rengarenk boyattığı Malibu'daki bu mülkünü daha sonra elden geçirerek satışa sundu.
9
Abone Ol
Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Hannah Montana adlı diziyle şöhret kazanan Cyrus, 18 yaşına gelmeden önce kazancıyla emlak yatırımları yapmaya başlamıştı. Lüks evler alıp bir süre sonra satan Cyrus bu sayede de kişisel servetini geliştirdi.
10
Abone Ol
Miley Cyrus'ın sattığı bu ev dışında Los Angeles ve Nashville'de de pahalı evleri bulunuyor.
11
Abone Ol
Gerçek adı Destiny Hope olan Miley Cyrus, ünlü müzisyen Billy Ray Cyrus'ın kızı.