Evin masraflarÄ± zor karÅŸÄ±lanÄ±yor: BaÄŸÄ±msÄ±z zorlu hayat baÅŸladÄ±
Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±klarÄ± ile olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle yeni hayatlarÄ±na Kanada'nÄ±n Vancouver adasÄ±nda baÅŸladÄ±. Hem kraliyet ailesinden ayrÄ±lan hem de finansal aÃ§Ä±dan baÄŸÄ±msÄ±z bir hayatÄ± tercih eden Ã§iftin nasÄ±l geÃ§ineceÄŸi henÃ¼z tam olarak belli deÄŸil. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan iddialara gÃ¶re ise kesin olan bir gerÃ§ek var ki: O da Ã§iftin Vancouver'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks malikanenin kirasÄ± ve diÄŸer giderlerinin Prens Charles'tan gelen parayla ucu ucuna karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±.Â
BACKGRID UK, BACKGRID USA
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrÄ±lsalar da Prens Charles'a ait fondan gelen paradan yararlanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesine karar verilmiÅŸti.Â Ancak Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki iddialara gÃ¶re Ã§iftin Kanada'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks malikanenin giderleriÂ bile yÄ±llÄ±k 2 milyon sterlinin Ã¼zerindeki bu parayla tam olarak kapanmÄ±yor.Â
2
Prens ve Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± lÃ¼ks hayatÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinin bunda etkili olduÄŸu sÃ¶yleniyor.Â Ã‡iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin aylÄ±k giderinin 20 bin sterlinin Ã¼zerinde olduÄŸu belirtiliyor.
3
Prens Harry ve Meghan Markle ÅŸu anda tam olarak hayal ettikleri gibi finansal aÃ§Ä±dan baÅŸÄ±na buyruk, baÄŸÄ±msÄ±z bir hayat sÃ¼rdÃ¼remiyorlar. HenÃ¼z her ikisinin de hayatlarÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in nasÄ±l bir iÅŸ yapacaklarÄ± belli deÄŸil. Ã‡iftin birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Sussex markasÄ±nÄ± tescil ettirdiÄŸi ve bu ÅŸekilde ticarete atÄ±lacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.
4
KonuÅŸulan bir baÅŸka konu da Meghan Markel'Ä±n oyunculuk yapmasa bile sinema sektÃ¶rÃ¼nde kamera arkasÄ±nda gÃ¶rev alacaÄŸÄ± yolunda. Konuk olduklarÄ± The Lion King filminin Londra galasÄ±nda Pren Harry'nin Ã¼nlÃ¼ bir yapÄ±mcÄ±yla konuÅŸup karÄ±sÄ±na iÅŸ istediÄŸi iddialarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu haberlere gÃ¶re Prens Harry, eÅŸinin seslendirme konusunda yetenekli olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Son iddialar da Markle'Ä±n Walt Disney ile animasyon film seslendirme konusunda bir anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± yolunda. Ancak bu konuda herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil.
5
Prens Harry ve Meghan Markle, Ã§alÄ±ÅŸan kraliyet ailesi Ã¼yesiyken Ä°ngiliz vergi mÃ¼kellefleri tarafÄ±ndan finanse edilen Kraliyet Hazinesi'nden pay alÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÃ¼reÃ§te kendilerinin Ã§alÄ±ÅŸÄ±p para kazanmasÄ± yasaktÄ±. Fakat artÄ±k aileden ayrÄ±ldÄ±klarÄ± iÃ§in Prens Harry bu fondan faydalanamÄ±yor.
6
Prens Charles ise kiÅŸisel fonundan oÄŸlu, gelini ve torununu finanse edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Ã‡ift, Charles'Ä±n fonundan yÄ±llÄ±k 2. 3 milyon Sterlin para almaya devam ediyor. Bununla birlikte Prens Harry'nin yabana atÄ±lmayacak bir serveti de var. Prens toplam 34 milyon sterlinlik bir kiÅŸisel servete sahip. Bunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ annesi Prenses Diana'nÄ±n mÃ¼lklerinden geliyor. KraliÃ§e 2 Elizabeth'in annesi Ana KraliÃ§e'den kalan 7 milyon pound deÄŸerindeki mirasÄ± da yabana atmamak gerek. Bu arada Prens, 10 yÄ±l boyunca orduya hizmet ettiÄŸi iÃ§in 450 bin pound deÄŸerinde bir maaÅŸÄ± da var.
7
8
Bu arada Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n evdeki yardÄ±mcÄ±sÄ± dÃ¼n adanÄ±n marketinde alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡iftin markete kendilerinin gitmemesi onun yerine yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶ndermesi dikkat Ã§ekti. Ã‡iftin yardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten rahatsÄ±z oldu.
9
Meghan Markle, eÅŸi Prens Harry daha Lonra'da ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken minik oÄŸlu Archi ve iki kÃ¶peÄŸiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti. Biri KanadalÄ± diÄŸeri Ä°ngiliz iki polisin eÅŸlik ettiÄŸi Markle, yine dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â Ä°ÅŸte bu pozlarÄ±n basÄ±na yansÄ±masÄ±ndan sonra da ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift, bu tÃ¼r gizli Ã§ekimleri Ã¶nlemek amacÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Markle ve Prens Harry'nin avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan uyarÄ±da bu tÃ¼r fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekip yayÄ±nlayanlarÄ±n tacizle suÃ§lanacaÄŸÄ± belirtiliyor.Â
10
BurasÄ± Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n Nole ve yeni yÄ±l tatilini geÃ§irdikleri, kÄ±sa Londra ziyaretinin ardÄ±ndan tekrar dÃ¶nÃ¼p yaÅŸadÄ±klarÄ± malikane. 14 milyon dolarlÄ±k malikanenin sahibinin bir Rus milyarder olduÄŸu sÃ¶yleniyor.
11
BurasÄ± da Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge. Ã–nceden sakin olan bu bÃ¶lge Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra paparazzilerin akÄ±nÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.