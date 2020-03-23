Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 12:45,
Evimize koronavirüsü sokmamak için nelere dikkat etmeliyiz?
Virüsün bulaş kaynağı artık evler… Kapıdan girdiğiniz andan itibaren tepeden tırnağa almanız gereken önlemler var. Peki, bu önlemler neler? Evimize koronavirüsü sokmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Dr. Buğra Buyrukçu, çok önemli tavsiyeler verdi.
Koronavirüs nedeniyle sokaklar, toplu taşıma araçları ve alanları ile işyerlerinde ciddi tedbirler alınırken, önlemlerin buralarla sınırlı kalmaması çok önemli.
Kıyafetler günlük yıkanmalı
Dışarıdan geliniyorsa içeri girer girmez ayakkabılar çıkarılmalı, çok hızlı bir şekilde kıyafetler değiştirilmeli. Bir kıyafeti artık 2-3 kez değil sadece bir kez giymeliyiz. Günlük değiştirdiğimiz giysilerimizi derhal yıkamaya koymalıyız. Özellikle pamuklu çamaşırları çok yüksek ısılarda, örneğin beyazları 90 derecede yıkamalıyız. Çamaşırlardan uygun olanların yıkama öncesi çamaşır suyunda bekletilmesi ön dezenfeksiyon bakımından gereklidir.
Eğer dışardan geldiysek…
Eve girmeden önce toplu taşıma aracı kullandıysak, kalabalık bir ortamda bulunduysak, çıkardığımız giysileri çamaşır suyunda bekletelim. Çamaşır suyu ve yüksek ısıda yıkama mümkün değilse, yıkama ve kurutma işleminden sonra muhakkak ütüleyelim. Yoğun buharlı ütüleme işleminin ardından ise giysileri hemen katlayıp yerine koymayalım, en az 10 dakika da bunlardan arınmasını bekleyelim.
11