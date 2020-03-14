Bugün yataktan çıkmıyorum

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality show ile ün kazanan Kourtney Kardashian, yağmurlu bir günü nasıl geçirdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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40 yaşındaki üç çocuk annesi Kardashian, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yaptığı paylaşımda "Yataktan ayrılmıyorum, bana sevdiğiniz filmleri gönderin" notunu yazdı. Kardashian- Jenner kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian'ın odasındaki dev ekran ve hemen altında yer alan şömine de dikkat çekti.
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Kourtney Kardashian, eski sevgilisi Scot Disick ile birlikteliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla birlikte, California, Calabasas'taki bir malikanede yaşıyor.
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Ünlüler evlerinde çektikleri pozlarını Instagram'da paylaşarak bir anlamda takipçilerini evlerinde misafir ediyorlar.
İşte ünlülerin kendi objektiflerinden kendi evleri.
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Görünüşe göre Ebru Akel'in evinde en sevdiği köşe burası...Ünlü sunucu sık sık aynı pencere önünde çekilen pozlarını paylaşıyor. Hepsi de takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.
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İşte Ebru Akel ve ev hallerini sosyal medyada takipçileriyle paylaşan diğer ünlüler.
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Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak haftasonunu evde keyif yaparak geçirdi. Düvenci, o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ceyda Düvenci fotoğrafı "Kızımız piyano dersinde, oğlumuz öğle uykusunda... öğleden sonra aile keyfimiz başlayacak... Evde olmanın huzuru ve sabah 04.00'da eve gelmenin yorgunluğu var üstümüzde biraz da mevsimsel hastalıklarla boğuşuyoruz ama olsun 💜 çok mutluyuz şükür..." notuyla Instagram'da paylaştı.
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Yasemin Ergene Özilhan, Instagram sayfasında paylaştığı pembe kıyafetli fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Üzerindeki pembe kıyafetle çekilen pozlarına sayfasında yer veren Ergene'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
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Özilhan'ın birçok takipçisi bu pozları görünce ekran tarihine geçen Doktorlar dizisini de hatırladı. Birçok takipçisi Yasemin Ergene Özilhan'a ekrana dönmesi gerektiğini belirten mesajlar yazdı. İzzet Özilhan ile evli olan Yasemin Ergene Özilhan iki çocuk annesi.
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Hülya Darcan bir davete gitmek için evinden çıkmadan önce bu pozu verdi.
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Doğa Rutkay Kamal bebekleriyle evinde çekilen pozlarını paylaşıyor.
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Ebru Şallı sık sık spor yaparken çekilen pozlarını paylaşıyor.
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Esra Dermancıoğlu'nun evinden yaptığı paylaşımlardan.
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Gökçe Bahadır ve evinde çekilen bir pozu.
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Hülya Avşar'ın bu kanepe pozu çok konuşulmuştu.
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Irmak Ünal evinde çocuklarıyla.
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Ajda Pekkan'ın dizi keyfi.
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Pekkan'ın bu pozu çok konuşulmuştu.
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Yasemin Ergene'nin evinden yaptığı paylaşımlardan biri.
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Neslihan Atagül'ün paylaşımı.
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Atagül ve eşi Kadir Doğulu.
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Çiftin balkonundan Boğaz manzarası.
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Sibel Can'ın ev keyfi.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun evi İstanbul Boğazı manzaralı.
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Dansöz Tanyeli'nin Avustralya'daki evinden yaptığı paylaşımlardan biri.