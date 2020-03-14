Bugün yataktan çıkmıyorum

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak haftasonunu evde keyif yaparak geçirdi. Düvenci, o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Ceyda Düvenci fotoğrafı "Kızımız piyano dersinde, oğlumuz öğle uykusunda... öğleden sonra aile keyfimiz başlayacak... Evde olmanın huzuru ve sabah 04.00'da eve gelmenin yorgunluğu var üstümüzde biraz da mevsimsel hastalıklarla boğuşuyoruz ama olsun 💜 çok mutluyuz şükür..." notuyla Instagram'da paylaştı.