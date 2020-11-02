Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA ve AFAD fay hattı sorgulama ekranı!
Fay hattı sorgulama ekranı ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, deprem olması halinde bölgesindeki tehlike durumunu gözlemek istiyor. Evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna MTA ve AFAD fay hattı sorgulama işlemi ile kolayca cevap alınabilirken, Türkiye genelindeki fay hattı bilgilerine de ulaşmak mümkün oluyor. Peki, MTA ve AFAD fay hattı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, fay hattı sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
Fay hattı sorgulama ekranı, Türkiye genelinde kolayca görüntülenebiliyor. Muhtemel bir depremde meydana gelebilecek büyük çaplı zararları önlemek adına evimizin altından fay hattı geçiyor mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Maden Tetkik Arama (MTA) ve AFAD fay hattı haritası üzerinden aktif fay hatları sorgulanabiliyor. İşte, evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna cevap olabilecek Türkiye AFAD ve MTA fay hattı haritası sorgulama detayları
TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.
Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.
Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
Fay Hattı sorgulama işlemi şu adreslerden yapılabiliyor;
AFAD'IN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ