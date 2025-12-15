'Evimden çok burada vakit geçiriyorum' Usta sanatçı 2 katlı villasının kapılarını açtı!

Magazin D’nin başarılı habercisi Asiye Acar’ın keyifli sunumuyla ekrana gelen programda, Ersoy’un 30 yıldır ofis olarak da kullandığı villa izleyicilerle paylaşıldı. Ünlü sanatçı, misafirlerini ağırladığı ve zamanının büyük bölümünü geçirdiği villasında bahçeyle ilgilenmeyi çok sevdiğini, mevsimine göre çiçekler ektiğini anlattı. Evin küçük ama kullanışlı mutfağında bej tonlarındaki dolaplar, ocak ve masa düzenli yapısıyla dikkat çekiyor. Beyaz rengin hâkim olduğu salonda ise duvarları süsleyen tablolar, fotoğraflar ve çerçeveler hemen göze çarpıyor. Yeşil manzaraya açılan camın önünde yer alan cam yemek masası salona ferah bir atmosfer katıyor. Yılların emeği olan ödül ve plaketler de salonda özenle muhafaza ediliyor. Market alışverişini genellikle kendisinin yaptığını belirten Ersoy, eve en çok temizlik malzemesi aldığını söyledi. Villanın bir odası ise tamamen kostümler için ayrılmış. Sahne kıyafetleri tek tek düzenlenerek paketlenmiş ve askılara kaldırılmış durumda.