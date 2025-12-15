×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Evimden çok burada vakit geçiriyorum' Usta sanatçı 2 katlı villasının kapılarını açtı!

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Evleri#Muazzez Ersoy#Ev Gezmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 12:26

Kanal D’nin sevilen programı “Ev Gezmesi”, bu kez ünlü sanatçı Muazzez Ersoy’un “ikinci evim” dediği villasına konuk oldu.