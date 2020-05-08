Evet, evde de böyle geziyorum!

Genç yıldızın Instagram'da paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.
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HER YAPTIĞI OLAY
Sadece dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını değil aynı zamanda TV dünyasının ve sosyal medyanın da her yaptığı olay olan yıldız Kylie Jenner. Sadece kendi adını taşıyan kozmetik markası sayesinde değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dakikalar içinde milyonlarca dolar kazanan 22 yaşındaki Jenner, yine gündem oldu.
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ANINDA CEVAP GELDİ
Bunun nedeni ise Instagram paylaşımına gelen bir yorum. Jenner ünlü bir markanın imzasını taşıyan dikkat çekici kostümüyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı. Ardından da bir takipçisi ona "Evde de böyle giyinip kuşanıp mı geziyorsun?" sorusunu yöneltti. Jenner hiç vakit kaybetmeden "Evet" diye kısa ve keskin bir yanıt verdi.
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CEVABI DA TARTIŞILDI
Kylie Jenner'ın takipçisiyle bu yazışması da sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Bazı kişiler Jenner'ı takipçisine kaba davranmakla suçladı.
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36.5 MİLYON DOLARA YENİ MALİKANE
Kylie Jenner, koronavirüs karantinasını Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiriyordu. Daha sonra da Jenner'ın yine Los Angeles'taki Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldığı ortaya çıktı.
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ÖNCE BİKİNİ SONRA ELBİSE
Jenner, bu haberin duyulmasından sonra da bu yeni mülkünde çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşmaya başladı. İlk günlerde ünlü tasarımcıların elinden çıkma bikinileriyle verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan Jenner daha sonra gösterişli kıyafetlerle poz vermeye başladı.
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BİR POZLA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR
Birçok takipçisi Jenner'ın bu kıyafetleri reklam amaçlı giydiğini, bu pozlar karşılığında milyonlarca dolar para kazandığını ileri sürdü. Bu görüşü savunan takipçileri buna kanıt olarak da Jenner'ın bir giydiğini bir daha giymemesini gösterdi.
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174 MİLYON TAKİPÇİ
Onlara göre Kylie Jenner, Instagram'daki 174 milyon takipçisiyle, ünlü tasarımcıların kıyafetlerini giyerek verdiği pozları paylaşıyor.
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SEVGİLİSİ VE KIZIYLA
Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta kızı Stormi'nin doğum gününü kutlamıştı. Stormi'nin babası olan sevgilisi Travis Scott ile bir süreliğine yollarını ayıran Jenner sonra onunla yeniden barıştı.
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AİLE KARANTİNASI
İki sevgili koronavirüs karantinasını kızları Stormi ile birlikte bu Jenner'ın yeni satın aldığı bu lüks malikanede geçiriyor.