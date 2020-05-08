Evet, evde de böyle geziyorum!

HER YAPTIĞI OLAY Sadece dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını değil aynı zamanda TV dünyasının ve sosyal medyanın da her yaptığı olay olan yıldız Kylie Jenner. Sadece kendi adını taşıyan kozmetik markası sayesinde değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dakikalar içinde milyonlarca dolar kazanan 22 yaşındaki Jenner, yine gündem oldu.