MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEvet, evde de böyle geziyorum!
GeriMagazin Evet, evde de böyle geziyorum!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 09:44,

Evet, evde de böyle geziyorum!

Genç yıldızın Instagram'da paylaştığı bu fotoğraf olay oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HER YAPTIĞI OLAY
Abone Olgoogle-news

HER YAPTIĞI OLAY

Sadece dünyanın 30 yaş altı en zengin kadını değil aynı zamanda TV dünyasının ve sosyal medyanın da her yaptığı olay olan yıldız Kylie Jenner. Sadece kendi adını taşıyan kozmetik markası sayesinde değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dakikalar içinde milyonlarca dolar kazanan 22 yaşındaki Jenner, yine gündem oldu.

2ANINDA CEVAP GELDİ
Abone Olgoogle-news

ANINDA CEVAP GELDİ

Bunun nedeni ise Instagram paylaşımına gelen bir yorum. Jenner ünlü bir markanın imzasını taşıyan dikkat çekici kostümüyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı. Ardından da bir takipçisi ona "Evde de böyle giyinip kuşanıp mı geziyorsun?" sorusunu yöneltti. Jenner hiç vakit kaybetmeden "Evet" diye kısa ve keskin bir yanıt verdi. 

3CEVABI DA TARTIŞILDI
Abone Olgoogle-news

CEVABI DA TARTIŞILDI

Kylie Jenner'ın takipçisiyle bu yazışması da sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. Bazı kişiler Jenner'ı takipçisine kaba davranmakla suçladı.

436.5 MİLYON DOLARA YENİ MALİKANE
Abone Olgoogle-news

36.5 MİLYON DOLARA YENİ MALİKANE

Kylie Jenner, koronavirüs karantinasını Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiriyordu. Daha sonra da Jenner'ın yine Los Angeles'taki Holmby Hills'te 36.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldığı ortaya çıktı.

5ÖNCE BİKİNİ SONRA ELBİSE
Abone Olgoogle-news

ÖNCE BİKİNİ SONRA ELBİSE

Jenner, bu haberin duyulmasından sonra da bu yeni mülkünde çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaşmaya başladı. İlk günlerde ünlü tasarımcıların elinden çıkma bikinileriyle verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan Jenner daha sonra gösterişli kıyafetlerle poz vermeye başladı.

6BİR POZLA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR
Abone Olgoogle-news

BİR POZLA MİLYONLARCA DOLAR KAZANIYOR

Birçok takipçisi Jenner'ın bu kıyafetleri reklam amaçlı giydiğini, bu pozlar karşılığında milyonlarca dolar para kazandığını ileri sürdü. Bu görüşü savunan takipçileri buna kanıt olarak da Jenner'ın bir giydiğini bir daha giymemesini gösterdi.

7174 MİLYON TAKİPÇİ
Abone Olgoogle-news

174 MİLYON TAKİPÇİ

Onlara göre Kylie Jenner, Instagram'daki 174 milyon takipçisiyle, ünlü tasarımcıların kıyafetlerini giyerek verdiği pozları paylaşıyor. 

8SEVGİLİSİ VE KIZIYLA
Abone Olgoogle-news

SEVGİLİSİ VE KIZIYLA

Kylie Jenner, geçtiğimiz hafta kızı Stormi'nin doğum gününü kutlamıştı. Stormi'nin babası olan sevgilisi Travis Scott ile bir süreliğine yollarını ayıran Jenner sonra onunla yeniden barıştı.

9AİLE KARANTİNASI
Abone Olgoogle-news

AİLE KARANTİNASI

İki sevgili koronavirüs karantinasını kızları Stormi ile birlikte bu Jenner'ın yeni satın aldığı bu lüks malikanede geçiriyor.

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi