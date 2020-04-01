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Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 08:58, /

Eve iş bölümü yaptılar! Temizlik Burak'ın ütü Fahriye'nin

Corona virüs salgını nedeniyle evde kalan ünlü çiftlerden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti evde iş bölümü yapmış.

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Posta'dan Müge Dagıstanlı'nın haberine göre; Son oynadığı dizide bölüm başına 250 bin TL aldığı konuşulan Burak Özçivit evde temizlik yapıyor ve çamaşır yıkıyor. İşte ünlü çiftin evdeki iş bölümü...

2Karana nöbetleşe bakıyorlar

Karan'a nöbetleşe bakıyorlar

* Bir yaşındaki Karan’a nöbetleşe bakıyorlar. Sabahları Fahriye Evcen, akşamları Burak Özçivit bebekle ilgileniyor.

3Temizlik Burakın, ütü Fahriyenin

Temizlik Burak'ın, ütü Fahriye'nin

* Temizlik Burak Özçivit, yemekler ve sofra hazırlama Fahriye Evcen’e ait. Ütüler Fahriye Evcen’in görevi. Çamaşır yıkamak ise dönüşümlü.

4İhtiyaç listesi Fahriyenin

İhtiyaç listesi Fahriye'nin

* Alışveriş Burak Özçivit, gelen poşetlerin temizlenip içeri alınması Fahriye Evcen. Evin ihtiyaç listesini hazırlamak Fahriye Evcen.

5Birinci yaşa online parti

Birinci yaşa online parti

Fahriye Evcen 13 Nisan’da bir yaşına girecek oğulları Karan’ın doğum gününü karı-koca evde kutlayacaklarını söyledi. Çift pasta üflerken aile büyüklerine online doğum günü partisi yapacak.

6Saate takıldılar

Saate takıldılar

Fahriye Evcen önceki gün Prof. Dr. Sinan Canan’a ‘parmak dansıyla’ challenge (sosyal medyada meydan okuma) yaptı. Ancak takipçileri bu zor hareketinden çok 85 bin TL’lik saatiyle ilgilendi. Saati, eşi Burak Özçivit hediye etmişti.

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