MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEvden internete girenler dikkat! Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde...
GeriEkonomi Evden internete girenler dikkat! Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 16:19,

Evden internete girenler dikkat! Sokağa çıkma yasağı dönemlerinde...

Dünya çapında koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda kişi evlerinde kalmaya devam ederken, onları dış dünyaya bağlayan internetin hızı önemli bir sorun olabiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünya corona virüs sürecinde evlere kapandı. Evden çalışanlar, vakit geçirenlerin tamamı dünya geneli için internet problemleri ön plana çıkıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Özellikle video görüşmeler, film ve dizi platformları veya internet üzerinden oynanan oyunlarda düşük hız problemlere yol açabiliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Özellikle birden fazla kişinin yaşadığı evlerde bağlantı hızı yavaşsa, aynı anda internet kullanmak zorlaşabiliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Bazı internet kullanıcıları buna karşı 4G modemlere yöneliyor. Fakat 4G bağlantısı da her yerde aynı hızda olmuyor.

5
Abone Olgoogle-news

BBC Teknoloji Muhabiri Jane Wakefield'ın bağlantı kalitesini iyileştirmek için tavsiyeleri şöyle:

6
Abone Olgoogle-news

Mümkünse interneti kablosuz ağ üzerinden değil, ethernet kablosu ile kullanın.

7
Abone Olgoogle-news

Modemlerde 2,4 GHZ ve 5 GHZ frekanslarında iki ayrı ağ olabiliyor. Bunların isimlerini birbirinden farklı yapın ve cihazlarınızı 5 GHZ ağına bağlayın.

8
Abone Olgoogle-news

Modeminizin yerinin bağlantınıza nasıl etki ettiğini inceleyin.

9
Abone Olgoogle-news

Bir kitaplığın altında veya çok sayıda eşyanın arasında duruyorsa bu kablosuz bağlantı hızını yavaşlatabilir.

10
Abone Olgoogle-news

Mikrodalga cihazları kablosuz ağ sinyallerini karıştırabiliyor.

11
Abone Olgoogle-news

İnternet üzerinden görüntülü konuşma yaparken mikrodalga fırınınızı çalıştırmayın.

12
Abone Olgoogle-news

Evde bazı noktalarda kablosuz internet az çekiyorsa wi-fi booster denen sinyal güçlendiricilerden alın.

13
Abone Olgoogle-news

Film ve dizileri telefon veya tabletinizden izliyorsanız, bunları gece herkes uyuyorken cihazınıza indirin.

14
Abone Olgoogle-news

İnternette aynı anda birden fazla kişinin birden fazla yere bağlanması hızı yavaşlatıyorsa modeminizde önceliklendirme ayarlarına bakın.

15
Abone Olgoogle-news

Bazı modemlerde olan bu ayar sayesinde video konferans, film indirme, sosyal medya gibi farklı bağlantılardan hangilerine öncelik verileceğini belirlemeniz mümkün.

16
Abone Olgoogle-news

Evinizin sessiz bir bölümünü ofis olarak kullanmaya karar verdiyseniz bu kararı uygulamaya geçirmeden önce oradaki internet bağlantısını kontrol edin.

17
Abone Olgoogle-news

İyi değilse bahsedilen yöntemlerle iyileştirmeye çalışın. Düzelmiyorsa evin başka bir bölümünde çalışmayı düşünün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi