Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 13:13,
Evden çalışanların yardımına koşacak birbirinden pratik öğle yemeği tarifleri
Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, corona virüs önlemleri kapsamında evde çalışma düzenine geçti. Hal böyle olunca normalde öğleni dışarıda ya da yemekhanede yiyen birçoğumuz için öğle yemeği hazırlama ihtiyacı doğdu. Siz de aynı durumdaysanız pratik öğle yemeği seçeneklerimize bir göz atın. Üstelik bu tariflerimiz masa başında abur cubur atıştırıp kilo almanızı da önleyecek.
Nohut dürümü tarifi
Türkiye'nin lezzet başkenti Gaziantep'in kebapları kadar meşhur olan ve çok sevilen lezzeti nohut dürümü, et yemeyenlerin dürüm keyfi yapması için en uygun lezzetlerden. Haşlanmış nohut, yeşillikler ve baharatlarla yapılan nohut dürümü bir sokak lezzeti olarak bilinse de evde de kolayca yapılabilir. İşte nefis nohut dürümünün tarifi...
Tavuklu ve süzme yoğurtlu sandviç tarifi
İsterseniz diyetinizi bozmayacak bir öğlen öğünü, isterseniz işten eve gelip akşam yemeği hazırlamak istemediğiniz günler için kurtarıcı bir yemek... Hele ki tavuklarınızı önceden haşlayıp bir kenara koyarsanız, tek yapmanız gereken yoğurdu diğer malzemelerle karıştırıp ekmeğin arasına yerleştirmek olacak. Ne kadar zor olabilir ki?
Baharatlı kanepe tarifi
Baharat sevenlerin çok beğeneceği enfes bir kanepe tarifimiz var. Özellikle tuzlu bisküvilerle yaptığınızda enfes bir lezzet elde etmeniz mümkün. Ancak bisküvi bulamazsanız taze ekmekle de nefis bir kanepe yapabilirsiniz.
Fırında patates tarifi
Görünümü ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak hafif bir tarifimiz var: Fırında patates dilimleri. Yağda kızarmış patatesin tüm lezzetini taşıyan fırında patatesin kalorisi ise çok daha düşük. Et yemeklerinin yanında ya da tek başına zevkle yiyebileceğiniz fırında patatesin tarifi içeriğimizde...
Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Lezzeti de görüntüsü kadar çarpıcı bir atıştırmalık tarifimiz var sizin için: Peynirli sarımsaklı ekmek. Yapılışı fazlasıyla kolay olan bu atıştırmalık için sadece beş malzemeye ihtiyacınız var. Sıcak sıcak masaya getirdiğinizde herkesin gözlerinin parlamasını sağlayacak peynirli sarımsaklı ekmek davetlerde vazgeçilmezlerinizden olacak.
Peynirli sıkma tarifi
Mersin mutfağının en favori atıştırmalıklarından biri olan peynirli sıkma sizin de kahvaltılarınızın ve 5 çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Kolayca hazırlanan hamurunun, lor peynirle birleşmesiyle ortaya çıkan bu çok pratik ve eşsiz lezzeti siz de denemek isterseniz peynirli sıkma tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında sıcacık çayla enfes olacağını garanti edebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...
Tahinli ve patlıcanlı sandviç tarifi
Vegan beslenenler için hazırladığımız bu sandviç, patlıcanın enfes lezzetini tahinle bir araya getiriyor. Tabii siz vegan değilseniz tarifte değişiklik yapabilir, normal süt de kullanabilirsiniz. Her şekilde ortaya çok leziz bir sandviç çıkacağını garanti edebiliriz. Üstelik kalorisi de epey düşük, dolayısıyla diyetinize de zarar vermiyor.
Ton balıklı kanepe tarifi
Pratik tarifiyle kolayca hazırlanan, damağınızda eşsiz bir tat bırakacak harika bir tarif ton balıklı kanepe. Mayonez ve turşunun lezzetlendirdiği ton balıklı kanepeler hem çok kolay hem de gayet doyurucu.
Patatas bravas tarifi
İspanyolların tapas olarak bilinen meze-atıştırmalık türevi lezzetleri hepimizin malumu. Bu lezzetlerin en güzellerinden biri de adı “cesur patatesler” anlamına gelen patatas bravas. Domates sosunda servis edilen kızarmış patatesler olarak özetlenebilecek patatas bravas, sizin de vazgeçilmez tariflerinizden biri olacak. İşte bayılacağınız patatas bravas’ın malzemeleri ve yapılış aşamaları…
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Ayvalık tostu tarifi
Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…
Pastırmalı kanepe tarifi
Vazgeçilmez et ürünleri arasında olan pastırma, kanepeleriniz için de farklı ve lezzetli bir seçenek. Üzerine eklediğiniz kaşar ve turşu ile özel misafirlerinize benzersiz bir keyif yaşatabilirsiniz. Hardal da yanına çok yakışıyor...
Kuru üzümlü enerji topları tarifi
İçindeki kuru üzüm ve bal sayesinde tam bir enerji deposu olan bu atıştırmalık, büyükleri de çocukları da çok mutlu edecek bir tarif. Bir lokmada tatlı ihtiyacınızı da gideren bu enerji toplarını ister evde hazırlayıp iş yerine götürün, ister çocuğunuzun beslenme çantasına koyun.
Ton balıklı sandviç tarifi
Ton balığı hem kolayca ulaşılabilir olması hem de pratikliğiyle, birçoğumuzun buzdolabının olmazsa olmazlarından. Bu basit malzemeyi tüketmenin en pratik yollarından biri de sandviç yapmak çünkü ton balığı birkaç yardımcı malzemeyle birleştiğinde ortaya nefis bir yemek çıkıyor.
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