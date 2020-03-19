Ekonomi Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 08:14 , / 19 Mart 2020 - 08:47

Evden çalışanlar haklarınızı biliyor musunuz? İşte 15 soruda corona virüs rehberi

Ücretsiz izin kullanabilir miyim? Ücretsiz izin konusunda çalışanlara belli bazı haklar tanınmış. Doğum yapan kadınlara 16 haftalık analık izni sonrası 180 güne kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu izinden üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlar da yararlanabilir. Ayrıca işçilere 4 güne kadar yol izni adı altında ücretsiz izin verilebilir. Bunların dışında kullanılacak ücretsiz izin ancak işveren ile karşılıklı anlaşma ile kullanılabilir. Bu şartlar sağlanmazsa işveren iş sözleşmesini tek taraflı tazminatsız bitirebilir.