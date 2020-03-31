Koronavirüs salgınına karşı karantinada olan ünlü isimler evlerinde geçirdikleri zamanı nasıl geçirdiklerini anlattı.
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1
Evdeki 30. gün
Amsterdam’da karantinada olan Zeynep Alkan, evde geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Alkan, Instagram’ın filtresi ile kendine bıyık yapıp “Karantinadaki 30. gün” dedi.
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Sağlık çalışanlarına saygılı olun
Oyuncu Birce Akalay, sağlık çalışanları için özel bir duyuru yaptı. Akalay, Instagram’dan paylaştığı videolarada sağlık çalışanlarına saygılı olmanın öneminden bahsetti: “Hekim arkadaşlarımla görüştükten sonra bu destek videosunu çekmeye karar verdim. Onlara minnettarız, yorulmadan, uyumadan sadece bizim iyiliğimiz için çalışan çok değerli sağlık çalışanlarımız... Özellikle hasta yakınlarına seslenmek istiyorum, lütfen doktorlarımıza güvenip onlara saygı duyalım. Onlar en az bizim kadar hastalarımızın iyiliğini istiyor.”
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Demir 2 yaşında
Oyuncu çift Canan Ergüder ve Kenan Ece, oğulları Demir’in 2’nci yaş gününü evlerinde kutladı. Çiftin arkadaşları doğum gününe online olarak görüntülü bağlandı. İkili o anların fotoğrafını “Kim demiş partimize gelemezsiniz diye. İyi ki doğdun güzel oğlumuz” notuyla paylaştı.
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Yol kenarında yürüyüş
Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş önceki gün Sarıyer’de görüntülendi. Çift, orman ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasak olduğundan yol kenarında yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaptı. 20 gündür karantinada kaldığını söyleyen çift, temiz hava almaya çıktıklarını söyledi.
◊ Deniz BOY
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Köyüne gitti
Şarkıcı Murat Kurşun, eşi ve oğluyla birlikte karantina günlerini Balıkesir’deki köy evinde geçiriyor. Her türlü temel ihtiyaçlarını bahçesine ektikleri sebze ve meyvelerden sağladıklarını belirten Kurşun, ekmeklerini de sac üzerinde elleriyle yapmayı öğrendiklerini söyledi. Murat Kurşun ayrıca üç arkadaşıyla birlikte 500 ailenin bir haftalık mutfak erzağını karşıladıklarını açıkladı.
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Murat Kurşun, eşi Asena Kurşun ile Balıkesir’deki köy evlerinde ekmek yapıp sacda pişirdi.
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Lahmacun yaptık
Pınar Altuğ, kızı Su ile ev usulü lahmacun yaptı. Özel tarifini de paylaşan Altuğ, hamur açıp hünerlerini sergiledi. Anne-kızın bir örnek giyinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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Kerem’in boyaları
Oyuncu Zeynep Beşerler, oğlu Kerem’in boya kalemleriyle stres atmak için boyama yaptı. Oyuncu “Hazır Kerem ortalıkta yokken biraz boya yapayım. Siz de evde kalın” dedi.
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Senaryo yazıyorum
Oyuncu Burak Can, ev karantinasının kendine çok iyi geldiğini belirtti. Oyuncu, “Ev karantinası sürecinde uzun süredir üzerinde çalıştığım hikayemi senaryolaştırma kısmına geçtim. Yaşadığımız bu zor günlerden dolayı hepimizin evde kalması çok önemli” dedi.
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Kendimle bağım güçlendi
Oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Neredeyse her gün evde meditasyon yaparak kendiyle bağını güçlendirdiğini söyleyen oyuncu, “Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı. Yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım” dedi.