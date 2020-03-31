Evdeki 30. gün!

Kendimle bağım güçlendi Oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Neredeyse her gün evde meditasyon yaparak kendiyle bağını güçlendirdiğini söyleyen oyuncu, “Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı. Yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım” dedi.