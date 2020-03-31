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Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 07:00, /

Evdeki 30. gün!

Koronavirüs salgınına karşı karantinada olan ünlü isimler evlerinde geçirdikleri zamanı nasıl geçirdiklerini anlattı.

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1Evdeki 30. gün

Evdeki 30. gün

Amsterdam’da karantinada olan Zeynep Alkan, evde geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Alkan, Instagram’ın filtresi ile kendine bıyık yapıp “Karantinadaki 30. gün” dedi.

2Sağlık çalışanlarına saygılı olun

Sağlık çalışanlarına saygılı olun

Oyuncu Birce Akalay, sağlık çalışanları için özel bir duyuru yaptı. Akalay, Instagram’dan paylaştığı videolarada sağlık çalışanlarına saygılı olmanın öneminden bahsetti: “Hekim arkadaşlarımla görüştükten sonra bu destek videosunu çekmeye karar verdim. Onlara minnettarız, yorulmadan, uyumadan sadece bizim iyiliğimiz için çalışan çok değerli sağlık çalışanlarımız... Özellikle hasta yakınlarına seslenmek istiyorum, lütfen doktorlarımıza güvenip onlara saygı duyalım. Onlar en az bizim kadar hastalarımızın iyiliğini istiyor.”

3Demir 2 yaşında

Demir 2 yaşında

Oyuncu çift Canan Ergüder ve Kenan Ece, oğulları Demir’in 2’nci yaş gününü evlerinde kutladı. Çiftin arkadaşları doğum gününe online olarak görüntülü bağlandı. İkili o anların fotoğrafını “Kim demiş partimize gelemezsiniz diye. İyi ki doğdun güzel oğlumuz” notuyla paylaştı.

4Yol kenarında yürüyüş

Yol kenarında yürüyüş

Ebru Şallı ve işadamı eşi Uğur Akkuş önceki gün Sarıyer’de görüntülendi. Çift, orman ve sahil kenarlarında spor yapmanın yasak olduğundan yol kenarında yaklaşık 10 kilometre yürüyüş yaptı. 20 gündür karantinada kaldığını söyleyen çift, temiz hava almaya çıktıklarını söyledi.

◊ Deniz BOY

5Köyüne gitti

Köyüne gitti

Şarkıcı Murat Kurşun, eşi ve oğluyla birlikte karantina günlerini Balıkesir’deki köy evinde geçiriyor. Her türlü temel ihtiyaçlarını bahçesine ektikleri sebze ve meyvelerden sağladıklarını belirten Kurşun, ekmeklerini de sac üzerinde elleriyle yapmayı öğrendiklerini söyledi. Murat Kurşun ayrıca üç arkadaşıyla birlikte 500 ailenin bir haftalık mutfak erzağını karşıladıklarını açıkladı.

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Murat Kurşun, eşi Asena Kurşun ile Balıkesir’deki köy evlerinde ekmek yapıp sacda pişirdi.

7Lahmacun yaptık

Lahmacun yaptık

Pınar Altuğ, kızı Su ile ev usulü lahmacun yaptı. Özel tarifini de paylaşan Altuğ, hamur açıp hünerlerini sergiledi. Anne-kızın bir örnek giyinmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

8Kerem’in boyaları

Kerem’in boyaları

Oyuncu Zeynep Beşerler, oğlu Kerem’in boya kalemleriyle stres atmak için boyama yaptı. Oyuncu “Hazır Kerem ortalıkta yokken biraz boya yapayım. Siz de evde kalın” dedi.

9Senaryo yazıyorum

Senaryo yazıyorum

Oyuncu Burak Can, ev karantinasının kendine çok iyi geldiğini belirtti. Oyuncu, “Ev karantinası sürecinde uzun süredir üzerinde çalıştığım hikayemi senaryolaştırma kısmına geçtim. Yaşadığımız bu zor günlerden dolayı hepimizin evde kalması çok önemli” dedi.

10Kendimle bağım güçlendi

Kendimle bağım güçlendi

Oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Neredeyse her gün evde meditasyon yaparak kendiyle bağını güçlendirdiğini söyleyen oyuncu, “Evde olmak biraz da içimize dönmek için bir fırsat ve alan yarattı. Yeni keşifler için ayrı ama bir aradayız gibi hissediyorum. Yaşamla bağımızı koparmadan, kaygı ve korkularımızı kucaklamayı öğrenerek, dünya için çalışan herkese şükrederek evimizde kalalım” dedi.

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