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Magazin
Haber Giriş: 14 Eylül 2021 - 07:38 | 

Evde ziyaret... Ata Demirer ile Yunan model Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Ata Demirer’in 2 sene önce “Survivor Türkiye-Yunanistan”da yarışan Yunan model ve oyuncu Julieta Kitrinou ile kendi evinde çekilmiş fotoğrafı Snob Magazin tarafından ortaya çıkarıldı. Kitrinou’nun merdivenden düştüğü için ayağı alçıya anılan ünlü komedyeni görmeye İstanbul’a geldiği ve ikilinin bir süredir görüştüğü söyleniyor.

2Düğün öncesi duygusal mesaj

Düğün öncesi duygusal mesaj

Ece Seçkin, 15 Eylül’de yedi yıllık sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 12 Eylül’deki doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Seçkin, şunları yazdı: “Hayatımın en duygusal, en özel doğum günüydü benim için… Hem 30 olmak hem de üç gün sonra hayatımda yepyeni ve sonsuz olmasını dilediğim bir başlangıca imza atacak olmak çok heyecan verici. Şükran doluyum…”

3Bodrum’da desibel rekoru kırdı

Bodrum’da desibel rekoru kırdı!

Kerki Solfej organizasyonuyla Bodrumlularla buluşan Sertab Erener, bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicisini mest etti. İki saat sahnede kalan sanatçıya eşlik eden hayranları, Antik Tiyatro’da desibel rekoru kırdı. Dinleyicisini zamanda yolculuğa çıkaran Erener, büyük alkış topladı.

4Defile için ameliyat oldu

Defile için ameliyat oldu

Günay Musayeva, önceki gün modacı Rufat Ismail’le birlikte Rixos Pera’daydı. Mekan çıkışı poz veren model, “Rufat’ın, Azeri halılarından ilhamla yaptığı tasarımları tanıtmak için Paris’e gidiyorum. Defilelerde silikon istenmediği için göğüslerimi küçülttürdüm” dedi.

5Canım atölyem

Canım atölyem

Yağmur Tanrısevsin, boş zamanlarında seramik sanatıyla ilgileniyor. Akatlar’daki atölyesinde çalışmalar yapan oyuncu, geçtiğimiz gün çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Güzel Sanatlar bölümü mezunu olan Yağmur Tanrısevsin, uzun süredir seramik sanatıyla ilgileniyor. 4 yıldır boş zamanlarında Akatlar’daki seramik atölyesine giden Tanrısevsin, orada saatlerce çalışıyor. Önceki gün atölyeden çektirdiği kareyi Instagram hesabında paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına “Canım atölyem, canım seramik” notunu düştü. Tanrısevsin, atölyede ders alan minik öğrencilerle de selfie çekti.

6Satın alma sahiplen

Satın alma sahiplen

İlkin Tüfekçi; Alaçatı’daki yazlık evinin bahçesinde birçok kedi ve köpeğe bakıyor. Tatil dönüşünde terk edilen köpekleri sahiplendirmeye çalışan Tüfekçi; “Pandeminin ve yaz aylarının etkisi ile aileler çocuklarına aldıkları köpekleri tatil dönüşü buralarda bırakıyor. Sokağa bırakılan köpekleri sahiplendirmeye çalışıyoruz” dedi

7Yeni rolüne hazırlanıyor

Yeni rolüne hazırlanıyor

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Mete Güler rolüyle dikkat çeken Can Karakoç, rol alacağı yeni sinema filmi için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. At binme, ok atma ve kılıç kullanma dersleri alan oyuncu, filmin çekimlerini tamamladıktan hemen sonra teklifleri değerlendirip yeni dizisine karar verecek.

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