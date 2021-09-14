Evde ziyaret... Ata Demirer ile Yunan model Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor?

Düğün öncesi duygusal mesaj Ece Seçkin, 15 Eylül’de yedi yıllık sevgilisi Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 12 Eylül’deki doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Seçkin, şunları yazdı: “Hayatımın en duygusal, en özel doğum günüydü benim için… Hem 30 olmak hem de üç gün sonra hayatımda yepyeni ve sonsuz olmasını dilediğim bir başlangıca imza atacak olmak çok heyecan verici. Şükran doluyum…”