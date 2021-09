Evde ziyaret... Ata Demirer ile Yunan model Julieta Kitrinou aşk mı yaşıyor?

Yeni rolüne hazırlanıyor Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Mete Güler rolüyle dikkat çeken Can Karakoç, rol alacağı yeni sinema filmi için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. At binme, ok atma ve kılıç kullanma dersleri alan oyuncu, filmin çekimlerini tamamladıktan hemen sonra teklifleri değerlendirip yeni dizisine karar verecek.